Üniversite eğitimi için geldi, ülkesinde rektör yardımcısı oldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - TÜRKİYE'ye lisans eğitimi için gelen Afganistanlı üniversite öğrencisi Sayed Mubin Hashimi (29), önce lisansüstü, ardından da doktora programını Türkiye'de bitirdikten sonra 4 ay önce ülkesine döndü. Hashimi, döner dönmez ülkesi Kabil'de bulunan bir devlet üniversitesinde rektör yardımcısı olarak işe başladı ve Türkiye'den öğrendiklerini ülkesinde uygulayacağını belirterek, "Türk eğitim sistemini Afganistan'da başarıyla temsil edeceğim. Türkiye'de elde ettiğim tecrübeleri burada başarıyla uygulayacağım" dedi.

Afganistan'ın Cüznan şehrinden 12 yıl önce üniversite eğitimi için Konya'ya gelen Sayed Mubin Hashimi, Kayseri'de doktora eğitimini tamamlayarak 4 ay önce ülkesine kesin dönüş yaptı. Hashimi, ülkesine döndükten sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir devlet üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görevine başladı.

DOKTORA PROGRAMINI BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Türkiye'de uzun yıllar lisans ve lisansüstü eğitim aldığını ifade eden Afganistanlı Hashimi, "2006 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Türkçe hazırlık okudum. Sonraki yılda ise, aynı üniversite de İlahiyat Fakültesi'nde eğitimime başladım. 2011'de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 3'üncülük ile bitirdim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde de İktisat Bölümünü okudum. 2013'de ise, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptım. Ardından da Erciyes Üniversitesi'nde aynı anda doktora programına başladım. Geçen yıl doktoramı 1'incilikle bitirdim ve ülkeme dönüş yaptım" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir üniversitede rektör yardımcısı olduğunu da ifade eden Sayed Mubin Hashimi, "Ülkeme döner dönmez başkent Kabil'e yakın ve Afganistan'ın önemli devlet üniversitelerinden biri olan Pervan Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak işe başladım. Kısa süre sonra da üniversitenin araştırma merkezi başkanı oldum. 2 ay önce de rektör yardımcısı olarak atandım" şeklinde konuştu. Anadili olan Farsça ile birlikte 7 dil bildiğini de ifade eden Hashimi, "Afganistan'da konuşulan Farsça, Özbekçe, Türkmence, Peştuca, Türkçe, İngilizce ve Arapça biliyorum. Aynı zamanda, Türkiye Mezunları Derneği'nin başkan yardımcılığını da yapıyorum" sözlerine yer verdi.

'TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ AFGANİSTAN'DA TEMSİL EDİYORUM'

Rektör yardımcısı olduğu için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Hashimi, "Güzel bir duygu içindeyim. Kısa süre içinde böyle yerlerde kendimi görmek beni mutlu ediyor. İnsanın sorumluluk bilincini artıran bir durum. Beni en fazla mutlu eden konulardan biri de Türkiye'den mezun olarak bu göreve gelmem oluyor. Türkiye'de okuyanları, oradan mezun olanları temsil etmek mutlu ediyor. Kısa sürede rektör yardımcısı olarak atanmam, Türk eğitim sistemine verilen önemi ortaya çıkarıyor. Türkiye mezunlarını ve Türk eğitim sistemini temsilen geldiğim bu görevde en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğim" ifadelerine yer verdi



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