Üniversite-belediye işbirliğinde yeni adım

İSTANBUL, () - İSTİNYE Üniversitesi ile Eyüpsultan Belediyesi arasında ortak projeler gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokol anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma kapsamında üniversite ve belediye konferans, seminer, sempozyum, kongre, vb ortak faaliyetlerin düzenlenmesi, sosyal ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapılması, ortak yayınlar çıkarılması, ortak projeler gerçekleştirilmesi konularında birlikte hareket edecekler.

İmza töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Üniversiteler aslında topluma ve kurumlara yön veren, politikalar oluşturan, onlarla işbirliği yapan, paydaşlık ilişkisi içinde olması gereken kurumlardır. Dolayısıyla toplumlara öncelik eden kurumlar. Biz de üniversitelerin bu misyonundan hareketle özellikle son yıllarda çok güzel gelişmeler kaydeden ve ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımız İstinye Üniversitesi ile işbirliği yapalım istedik. Kültürel, sosyal hizmetler ve gençlik faaliyetleri alanında bir niyet teatimiz var. Umarım gelecekte hem üniversitemiz, hem belediyemiz hem de şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atarız." dedi.

BİLGİYİ TOPLUMLA BULUŞTURACAKLAR

İstinye Üniversitesi daha önce Şişli Belediyesi ile de protokol imzalayarak üniversite-belediye işbirlikleri çalışmalarında adımlar attı. Üniversitelerin görevinin üretilen bilgiyi topluma ulaştırma olduğunu hatırlatan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Burada da belediyeler toplumla birebir olan yapılar olduğu için ilk hedefte olan alanlar oluyor. Belediyelerle çok yakın çalışmayı istiyoruz. Bu kapsamda da değerli belediye başkanlarımız bu görüşümüzü paylaşıyorlar. Eyüpsultan Belediyesi ile imzaladığımız protokolü de bu kapsamda düşünüyoruz. Bizim değişik seviyelerde sertifika ve yüksek lisans eğitimleri gibi programlarımız var. Bu protokol bunların bir parçası olacak. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi'ndeki farklı ihtiyaçlara yönelik danışmanlık hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİN BİLGİSİ BELEDİYELER İLE TOPLUMA ULAŞACAK

"Bilgi bizim elimizde var. Ama bu alana inmediği sürece bir anlamı yok. Bunu biz belediyeler alana indirmeyi planlıyoruz. Bu yüzden belediyelerimize çok yakın çalışmak istiyoruz" diye konuşan Prof. Dr. Bulu şunları söyledi:

"Şişli Belediyesi ile de bir anlaşmamız oldu. Şu anda İstanbul'un önemli belediyelerinden olan Eyüpsultan Belediyesi ile de aynı şeyi düşünüyoruz. Üçüncü havalimanının da devreye girmesiyle orada çok büyük bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen katkıyı vermek istiyoruz."