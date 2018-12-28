Umut, hava durumunu bu kez gerçek mikrofonlara anlattı

DENİZLİ'de kar yağarken babasının çektiği videoda, eline aldığı selfie çubuğunu mikrofon olarak kullanan ve bir muhabir gibi kar yağışını anlatan 7 yaşındaki Umut Tintin, bu kez eline gerçek mikrofon almanın mutluluğunu yaşadı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde, geçen 25 Aralık Salı günü babası Ali Tintin'den sosyal medyada canlı yayın yapmasını isteyen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Umut Tintin, eline aldığı selfie çubuğuyla bir haber muhabiri gibi kar yağışını anlatmıştı. Babası tarafından çekilen ve sosyal medyaya yüklenen Umut'un anlık hava durumunu anlatırkenki halleri, internet ortamında büyük beğeni topladı. Kar yağışını anlattığı videosu ilgi odağı olan ve 16 bin kişi tarafından izlenen Umut'un muhabir olma isteğini gazeteciler yerine getirdi. Kamera karşına geçen Umut, bu sefer eline aldığı gerçek mikrofonlarla evinin önündeki bahçeden bulunduğu yerin anlık hava durumunu aktardı. Selfie çubuğu yerine eline gerçek mikrofonları almanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Umut Tintin, "Televizyonlardaki büyük ağabeyler gibi ileride mikrofonu tutup hava durumunu anlatmak istiyorum. Kar yağdığı zaman babama, 'Sokağa çıkalım' diyorum. Geçtiğimiz gün canlı yayın yaptık. Hava durumunu anlattım. Sosyal medyada herkes gördü. Videomuzu beğendiler, buna çok sevindim. Herkes beni izlemeye devam etsin, yoksa küserim" dedi.

'ÜNLÜ BİR YOUTUBER OLURSA HİÇ ŞAŞIRMAYIZ'

Fotoğrafçılık yapan baba Ali Tintin, hava durumunu anlatan videosunun sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildiğini söyledi. Mesleği dolayısıyla oğlunun kamera ve fotoğraf makineleriyle iç içe büyüdüğünü, kar yağdığında onunla birlikte dışarı çıkıp videolar çektiğini söyleyen baba Tintin, "Kar yağdığı gün oğlumla dışarı çıktık. Videosunu çektim. Bir haber muhabiri gibi hava durumunu anlattı. Sosyal medyada paylaştım ve bu büyük ilgi gördü. O sayede bir anda popülaritesi arttı. Oğlum, kamera karşısına geçmeyi ve videolarda görüntüsünün çekilmesini çok seviyor. İlerde ünlü bir YouTuber olursa hiç şaşırmayız" diye konuştu. Anne Dilek Tintin de oğlunun canlı yayınının büyük ilgi gördüğünü belirterek "Oğlum internet ortamında paylaşmayı çok seviyor. Etrafımızdaki insanlar oğlumu haber kanallarında görünce bizi arayıp, tebrik etti. Oğlum sanki büyümüşte küçülmüş gibi konuşuyordu. Onu ilerde haberci gibi görmek isterim. Hepimizi mutlu etti" diye konuştu.



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