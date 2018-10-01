Umut Ali, okuluna başladı

Bedir ALTUNOK / KARS, () - KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan'da 64 gün tutuklu kaldıktan serbest bırakılan Umut Ali Özmen (16), bugün okulunda dersbaşı yaptı. Arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan Umut Ali, hepsiyle tek tek sarılıp tokalaştı ve "Sizleri, okulumu çok özledim" dedi.

Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Umut Ali Özmen, 64 gün sonra serbest bırakıldı. Umut Ali Özmen, geçen 27 Eylül'de Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Kars Faik Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen, serbest bırakılmasının ardından 2 hafta geçikmeli olarak bugün okuluna kavuştu. Okulunda kendisini bekleyen 11/C sınıfındaki arkadaşlarıyla teneffüs saatinde kantinde bir araya gelen Umut Ali, daha sonra sınıfına geçti. Sınıfına geldiğinde de arkadaşlarının alkışlarıyla karşılanan Umut Ali, çok mutlu olduğunu belirterek, çok özlediği okulunu, sınıfını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Umut Ali, lise eğitimini tamamladıktan sonra tıp okumayı arzuladığını kaydetti. Umut Ali, “Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben zaten tutukluyken de okulumdan geri kalacağımdan korkmuştum. Bugün buradayım ve çok sevinçliyim. Hayalim ise tıp okumak. İnşallah bunu da başarırım. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve okul idaresine de beni burada sıcak karşıladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Arkadaşları da Umut Ali’yi dört gözle beklediklerini, devamsızlığı olmasından korktuklarını fakat serbest bırakıldığını duyduklarında çok sevindiklerini ifade ettiler. Oğlunun okula kavuştuğu mutluluğu gördüğü için büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen baba Mustafa Özmen de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

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