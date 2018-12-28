Ümraniyeliler Kültür Kart’la Bosna Turu’na çıkacak

İSTANBUL, () -Ümraniye Belediyesi’nin başlattığı Kültür Kart uygulaması ile sanatseverleri Bosna turuna çıkaracak. Kültür sanat etkinliğine katılan vatandaşların ödülleri kazanmaları için bin 700 puan biriktirmeleri gerekiyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Kültür Kart uygulaması faaliyete geçti. Kart ile kültür programlarına katılanlar topladıkları puanlarla Bosna Turu ödülü şansının bulunduğu açıklandı.Ayrıca biriken puanları karşılığında keman, gitar, ney, org, bağlama, paten, tablet, saat, çanta, kulaklık, takım forması, bisiklet, hard disk, ebru seti gibi birçok ödülün de edilebileceği belirtildi.

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde kart okuyucu cihazlar kuruldu. Kültür Kart’a sahip olan vatandaşlar, katıldıkları her programa özel olarak kartlarına yüklenen puanlarla, hem aktif olarak kültür sanat programlarında öncelik, hem de çeşitli ödüllerin sahibi olacak.Ayrıca belediyenin düzenlediği çeşitli organizasyonlara katılımlarında kart sahibi öncelik hakkı kazanacak.

KAZANANLAR HER AY İLAN EDİLECEK

Ümraniye Belediyesi yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Kültür Kart kullanımı için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Kişiye özel ve başkasına devredilemez olan kartı başkasının kullanımı durumunda kart ve puanlar iptal ediliyor. Birden fazla kart kullanımı veya başkasının kartının kullanımı tespitinde her iki kart sahibinin de üyelik, puan ve kartları iptal ediliyor.

Puan toplama noktaları Ümraniye Belediyesi’nin belirlemiş olduğu etkinlik kitapçığında yazılı salonlarda aktif olurken, farklı salonlarda okutulan kartlara puan veriliyor. Salonlarda bulunan cihazlar programların başlama saatine entegreli. Etkinlik saatinden 15 dakika önce ve etkinlik bitmeden 15 dakika öncesinde puan toplama noktaları aktif oluyor.Etkinlik ve puan kazanımlar ise her ay yayınlanan Kültür Kitapçığı ile ilan ediliyor.