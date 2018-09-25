Ümraniyeli 8 bin çocuk trafik kurallarını pratik eğitimle öğrendi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi tarafından hizmete açılan Trafik Çocuk Eğitim Parkı çocukların ileriki yaşlarda kendin geliştirmesi için büyük fayda sağladı. 2017 yılında toplamda 8 binden fazla öğrenci pratik eğitimle trafik kurallarını öğrendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 2013 yılı itibariyle hizmet vermeye başlayan Trafik Çocuk Eğitim Parkı, yaşam boyu sürecek eğitim düşüncesinden yola çıkarak çocuklara trafik bilincini aşılamak ve trafik kurallarına uymayı bir davranış biçimi haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2017 yılında toplamda; 8.128 öğrencinin eğitim aldığı Trafik eğitim parkından Ümraniye’de ikamet eden ilkokul 4. Sınıf öğrencileri hafta içi sabah ve öğleden sonra randevu alarak teorik ve pratik eğitim alabiliyor.

Ayrıca Necip Fazıl Mahallesi’nde açılan, bölgenin en büyük Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra güzel vakit geçirebilmeleri için basketbol ve futbol sahası da bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)