Uluslararası öğrenciler Kış Okulu’na katıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uluslararası Ofisi, İstanbul’da eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler için Kış Okulu düzenledi. Gastronomiden fizyoterapiye kadar pek çok alanda uygulamalı atölyelerin gerçekleştiği Kış Okulu’na, 7 ayrı ülkeden 100’den fazla öğrenci katıldı.

'Geleceğin Şefleri Yarışıyor' isimli atölyeyle başlayan Kış Okulu’nda gastronomi bölümü mutfağında ağırlanan uluslararası öğrenciler farklı lezzetlerle tanışıp uygulamalı olarak hünerleri sergileme fırsatı buldu. Mimarlık Mühendis Fakültesi’nde 'Arduino ile Programlama Eğitimi', İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda 'Fizyoterapi Uygulaması', İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 'Uçak Gövde Motor ve Havacılık Atölyesi Çalışması', İGÜ Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nda 'Mücadele Sporu', İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 'Profesyonel Sinema Makyajı Etkinliği'ne katılan öğrenciler, Türkiye yükseköğrenimi hakkında da fikir sahibi oldu.

Düzenledikleri kış okuluna duyulan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren İGÜ Uluslararası Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya, "Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler, İGÜ’nün uluslararası akreditasyonları ile fark yarattığının bilinci ile hareket ediyor ve kış okulu ile üniversiteyi daha yakından tanıma fırsatına erişmek istiyor. 5 gün süren etkinliklerle hem keyifli anlar yaşadılar hem de bölümlerle ilgili bilgi sahibi oldular” ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi çok beğendiğini ifade eden Libyan International School öğrencisi Lama Salman ise,“Türkiye’de kalıp eğitimime burada devam etmek, İGÜ’de mimarlık okumak istiyorum. Bunun hayalini şimdiden kurmaya başladım" dedi.