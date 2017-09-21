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Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında İstanbul’da bulunan Filipinler Delegasyonu ve Dünya Bankası Afet Risk Yönetimi uzmanlarından oluşan 23 kişilik heyet İPKB (İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi) yetkilileriyle Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:01
Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti
Dünya Bankası heyeti ve Filipinler Delegasyonu, İPKB yetkilileriyle birlikte İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında gerçekleştirilen e-dönüşüm ve ruhsat süreçlerinin etkin hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalarını yakından görmek için Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Filipinler Delegasyonu içinde Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri, Filipinler Temsilciler Meclisi danışmanları da hazır bulundu. Uluslararası heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 

“AKILLI BELEDİYECİLİĞİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRDİK”

 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, misafirleri ilçe hakkında bilgilendirdi. Çağırıcı, “İstanbul’un 39 ilçesi var. Biz 751 binin üzerinde nüfusla en büyük ilçelerden biriyiz. Dijital belediyeciliği uygulayan ilk belediyeyiz. Bağcılar Belediyesi akıllı belediyeciliği başarılı bir şekilde hayata geçirmiş, teknolojiyi hizmet sektöründe en hızlı ve verimli şekilde kullanmıştır” diye konuştu.

 

Çağırıcı, davetlilere 2000’li yılların başında ilk adımları atılan e-dönüşüm, 2012’de geçiş yapılan Elektronik Bilgi Belge Arşiv Yönetim sistemi ve 2015 yılında başlanan Akıllı Yönetim Bilgi Sistemi hakkında bilgi verdi. Çağırıcı, bugüne kadar atılan e-İmza ve m-İmza sayısının 2 milyon 41 bin 148, dijital arşiv boyutunun 125 TB, toplam belge sayısının 5 milyon 244 bin 98, toplam dosya sayısının ise 172 bin 796 olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 11:04
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