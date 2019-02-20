Uluslararası Avrasya Kitap Festivali başlıyor

İSTANBUL,() - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde birincisi düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, 23 Şubat – 3 Mart tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 120 yayınevinin katılacağı festivalde onur yazarı Mustafa Kutlu ile İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer kitapseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği’nin işbirliğiyle bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali için geri sayım başladı. 23 Şubat Cumartesi, 3 Mart Pazar tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak festival bünyesinde, 4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) organizasyonu da gerçekleştirilecek.

İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYM) davetlisi olarak Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden biri olan Publishers Weekly Yayın Yönetmeni Edward Nawotka İstanbul’da yayıncılarla buluşacak.

120 YAYINEVİ BU FESTİVALDE

120 yayınevinin katılacağı festivalde yeni çıkan kitaplar ve özel basım eserler stantlarda yerini alacak. Bu sene ilk kez düzenlenen festivalin teması 'Uzun Bir Hikaye' olarak belirlendi. Onur Yazarı olarak Mustafa Kutlu’nun davet edildiği festivalde Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği gerçekleştirilecek. Festival süresince şiir dinletileri, paneller, söyleşiler düzenlenecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği söyleşi programına; İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Selma Argon, Süleyman Seyfi Öğün, Işıl Açıkkar, Emin Işık, Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü, Gülper Refiğ gibi önemli yazarlar katılacak. Festival süresince birçok yazar imza etkinliği kapsamında kitapseverlerle buluşacak.

'HAVADİS 1917-1918, YÜZ YIL ÖNCE' SERGİLENECEK

İBB iştiraki Kültür A.Ş, festivalde açacağı stant ile özel yayınlarını kitapseverlerin beğenisine sunacak. İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı’nın son dönemindeki gazetelerden derlenen 'Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce' sergisi de İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

72 ÜLKEDEN 200’Ü AŞKIN YAYINEVİ

İstanbul Fellowship organizasyonu da festival bünyesine dahil edildi. Türk yayımcılar ile dünya yayımcıları arasında iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) organizasyonu ilk kez 2016’da yapılmıştı. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek organizasyon, festival bünyesinde 26-27-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYB) davetlisi olarak FrankfurtKitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden biri olan Publishers Weekly Yayın Yönetmeni Edward Nawotka İstanbul’da yayıncılarla buluşacak.

İstanbul Fellowship programına en çok başvuru Endonezya’dan geldi. Bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Brezilya, İtalya takip etti. Her yıl katılımcı sayısını artırarak büyüyen programda 3 yıl içerisinde 1.000'in üzerinde telif ön anlaşması ve 1.739 ikili iş görüşmesi yapıldı. Program kapsamında İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde 50 tercüman görev yapacak.

1’inci Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, 23 Şubat – 3 Mart tarihlerinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İETT, Yenikapı'dan etkinlik alanına ring seferleri düzenleyecek. Festivale; Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı da destek veriyor.