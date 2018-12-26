Uluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacak

ULUSLARARASI Astronomi Birliği'nin IAU) kuruluşunun 100'üncü yılı, ulusal üye kuruluşu olan Türk Astronomi Derneği tarafından organize edilecek etkinliklerle kutlanacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü ve Türk Astronomi Derneği (TAD) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Uluslararası Astronomi Birliği'nin IAU) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. UZAYBİMER’de düzenlenen basın toplantısına Prof. Dr. İbrahim Küçük, birliğin 100'üncü yılını ve aynı zamanda son yüzyılda bilim, teknoloji ve kültürel hayatı etkileyen astronomik keşifleri kutlayacağını söyledi. Yıl boyunca sürecek etkinliklerle eğitim, kalkınma ve uluslararası işbirlikleri için astronominin bir araç olarak kullanılmasının öneminin vurgulanacağını kaydeden Prof, Dr. Küçük, şöyle konuştu:

​"Oluşturulmuş 100 kadar IAU100 Ulusal Komitesi, 72 farklı ülkede 700'den fazla etkinlik planladı. Uluslararası Astronomi Birliği bütün yılın astronomi ile dolu dolu geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kutlamalar küresel bir yıldız partisi olarak da adlandırılabilecek olan ‘100 Saat Astronomi’ etkinliği ile 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde başlıyor. 4 gün ve 3 geceye yayılmış bu etkinlikte amatör ve profesyonel astronomlar, astronomi tutkunları ve halk, birlikte astronomi bilgisini ve tutkusunu paylaşmaya davet ediliyor. Şimdiye kadar 50 farklı ülkede 250'den fazla 100 saat astronomi etkinliği düzenlendi. Herkesi bu etkinliklere katılıp astronominin geniş kitlelere tanıtılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

Türkiye'de düzenlenecek olan etkinliklerin IAU'nun ulusal üye kuruluşu olan Türk Astronomi Derneği tarafından koordine edileceğini belirten Prof. Dr. Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Astronomi Birliği'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri, tüm dünyada astronomiye ve temel bilimlere olan ilginin canlanmasına katkıda bulunacak ve amatör profesyonel astronomlardan devlet yöneticilerine, öğretmenlerden öğrencilere ve ailelerine kadar, toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ulaşacak. Şimdiden heyecanlı, gökyüzü ve evrenle dolu bir yıl için hazır olun. IAU, 100'den fazla ülkede 13 bin 500 profesyonel astronomun bağlı olduğu uluslararası bir bilim kuruluşu. Türkiye'de IAU'yu, Türk Astronomi Derneği temsil ediyor. Türk Astronomi Derneği 1954 yılında kuruldu ve 1961'den beri IAU'nun üyesi. Hem IAU, hem TAD, uluslararası işbirlikleri sayesinde astronomiyi araştırma, eğitim, iletişim ve kalkınma gibi her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyor.”

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