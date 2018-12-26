Uludağ yolunun havadan kar manzarası

TÜRKİYE'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda zincirsiz araç yolda kaldı. Bazı araçların kara saplandığı görülürken, zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ile tuzlama araçları ile karla mücadele ederken, jandarma ekipleri, Bursa'dan Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz devam etmesine izin vermedi. Zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.



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