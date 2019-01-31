Uludağ'ın minik kayakçıları

Enver Fatih TIKIR-Serkan AKKUŞ/BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak hocalığı ve işletmecilik yapan Selim Adıyaman, 6 aylıkken ilk denemelerine başladıkları 2 yaşındaki oğlu Hamza Sırac ve 1 yaşındaki kızı Asya Nas'a kayak eğitimleri vermeye devam ediyor. Uludağ'da onlarca çocuğa kayak sevgisi aşılamak için çalıştığını söyleyen Adıyaman, "Kayağa başlamak için 3 yaş uygun bir yaştır. Çocuklar mutlaka diplomalı hocalara emanet edilmelidir. Çocuklar kayakla sağlık ve güç kazanırlar" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da kayak hocalığı ve işletmecilik yapan Selim Adıyaman 6 aylıkken ilk denemelerine başladıkları oğlu Hamza Sırac ve kızı Asya Nas'a kayak eğitimleri vermeye devam ediyor. Kendilerine özel boyutlarda kayak takımları ve kıyafetleriyle pistlerin tadını çıkaran minik kayakçılar havaların açık olduğu günlerde Uludağ'a çıkıyor. Telesiyej eşliğinde pistin yüksek noktalarına çocuklarıyla beraber çıkarak kayak yapıyor. Yalnızca kendi çocuklarına değil Uludağ'da onlarca çocuğa kayak sevgisi aşılamak için çalıştığını söyleyen Adıyaman, "Kayağa başlamak için 3 yaş uygun bir yaştır. Çocuklar mutlaka diplomalı hocalara emanet edilmelidir. Çocuklar kayakla sağlık ve güç kazanırlar" dedi.

'BEN DE 3 YAŞINDA BAŞLADIM'

Kayak merakının çocukluk yıllarından geldiğini söyleyen Selim Adıyaman, "3 yaşında Bitlis'te mahalle arasında başladım. Daha sonra ilk yarışmam okullar arasında oldu. Milli takım kampına çağırıldım. İlk senemde minikler milli takımına girdim. Yıldızlarda uluslararası derecelerim oldu. Daha sonra uluslararası şampiyonluğum oldu. Yıldızlardan sonra Bursa'dan bir teklif geldi. O süreçte Bursa'ya geldim" dedi.

'6 AYLIKKEN BAŞLADILAR'

Çocuklarını kayağa alıştırmak için ilk denemelerine 6 aylıkken başladıklarını söyleyen Adıyaman, "4 yıl önce evlendim. 2 yaşında oğlum, 1 yaşında kızım var. Çocuklarımı da 6 aylıkken kayak yapmaya başlattım. Bu sene ikinci kayaklarını yapıyorlar ama biraz alışma dönemi geçirecekler. Çocukları sevmek lazım. Çocuk sevginiz varsa kayağı çok doğru, çok güzel öğretebilirsiniz. Çocuklara ağabey, hoca, baba, her şey olmak lazım. Onlara öncelikle kayağı sevdirmek lazım. Kayağı sevdiremezsen çocuklar çabuk bıkar" dedi.

'KAYAK, ÇOCUKLARLA GÜZEL BİR İLETİŞİM KAYNAĞIDIR'

Çocukları erken yaşta kayağa başlatmanın pek çok avantajı olduğunu belirten Adıyaman, "İlk etapta ayakkabılar çocukların ayağına ağır geliyor. Ayaklarına zarar vermeyecek şekilde ayakkabılarını giydirip ona göre korumak lazım. Batonla göbek kısmından tutarak yavaş bir şekilde kaydırmak lazım. Bu spor güzel bir iletişim kaynağıdır. 3 yaşında çocuklar kayağa başlayabilir. Diplomalı bir hocaya çocuklar teslim edilip eğitim aldırılabilir. Çocukların erken yaşta kayağa başlaması onların sağlığını koruyacaktır. Çocuklar kayak sayesinde hem güç kazanıyor, hem de temiz bir hava alıyor. Uludağ'da çocuk sayısı çok fazla. İnsanlar çocuklarını kayağa güzel bir şekilde teşvik ediyor ve hiç bir şekilde çocuklarını çekinmeden hocalara teslim edip kayak yapmasını sağlıyorlar. Normal sezonda kayakçılar arasında çocukların oranı 3'te 1 diyebiliriz" şeklinde konuştu

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