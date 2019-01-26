Uludağ doldu; yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken Uludağ’a çıkmak isteyenler, teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruk oluşturdu. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, yer bulamayan tatilciler geri dönüyor.Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ile hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ'da kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Uludağ’a çıkmak isteyenler teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruk oluştururken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yer bulamayan tatilciler geri döndü. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkartıyor, çocuk kayakçılar ise karne hediyesi olarak çıktığı Uludağ’da kayak yapıyor. Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, jandarma ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler, vatandaşların kimlik sorgularını yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ekipler, ayrıca kar lastiği kontrolü yapıyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı.OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTIHava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Alkoçlar Otel Müdürü Erçin Yalçın, “Hafta sonu ve sömestr nedeniyle Uludağ inanılmaz yoğun, adeta tıklım tıklım. Pistlerde telesiyejler ve teleferikte uzun kuyruklar var. İnsanlar eğlenmek, kaymak için yaklaşık bir saat sıra bekliyor. Oteller yüzde yüz dolu, bu doluluk oranı sezon sonuna kadar devam edecek gibi, yer bulmak imkansız. Dağda o kadar yoğunluk var ki gelen tatilciler yer bulamadıkları için başka alternatif yerlere gidiyorlar” diye konuştu.Karne hediyesi olarak Uludağ’a tatile geldiğini belirten Emir Birsen, “Okullar tatil oldu. Neredeyse okuldaki bütün arkadaşlarım tatile, kayak yapmaya gitti. Derslerim çok iyi olduğu için annem beni Uludağ’a getirdi. Burayı çok beğeniyorum çok güzel bir yer” dedi.

FOTOĞRAFLI