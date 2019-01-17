Uludağ'da nefes kesen kurtarma tatbikatı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatiline 1 gün kala, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik jandarma ekipleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirdi. Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JAÖK) timleri, oluşturulan senaryo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya büyük bir titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU
Jandarma ekipleri, Uludağ'ın vazgeçilmez keyiflerinden birisi olan ve günde binlerce tatilcinin kullandığı telesiyejde de kurtarma opersayonu gerçekleştirdi. Kurtarma Timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı. Bu anlar muhabirleri tarafından hem havadan hem de karadan an be an görüntülendi. Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestr tatlinde binlerce kişiyi misafir edecek olan Uludağ'da olası bir doğal afet, mahsur kalma ve yaralanma olaylarına karşın 24 saat görev yapıyor.
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