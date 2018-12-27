Uludağ'da karla mücadele sürüyor (2)

PİST DIŞINDA KIZAKLA KAYANLARA 259 LİRA CEZA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, belirlenen pist dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verilecek.

Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı, tatilcilere broşürlü uyarılarda bulundu. Broşürde, olası kaybolma durumlarında yapılacaklara ait bilgiler de bulunuyor. Broşürde, Uludağ'da, kızakla kayacaklar için özel pist belirlendiği, bu pistin dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verileceği uyarısına da yer verildi. İlk sayfasında 'Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur' ve 'Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz' notlarının bulunduğu broşürün iç sayfalarında, tatilcilere yönelik Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.



Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()