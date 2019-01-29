Uludağ'da kar motoruna alternatif, paletli minibüs

ULUDAĞ'da kafe, lokanta ve kızak kiralama işletmecisi İsmail Hakkı Sancar (55), ortalama 200 lira olan kar motoru kiralamasına alternatif olarak paletli minibüs geliştirdi. Toplu olarak gezi imkanı sağlayan minibüs çalışmaya başladığında kişi başı 30 liradan hizmet verecek.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ'da kafe, lokanta ve kızak kiralama işletmecisi İsmail Hakkı Sancar elinde bulunan hurda malzemeleri de kullanarak paletli minibüs geliştirdi. 120 beygirlik motor gücünde, yaklaşık 10 yolcu kapasiteli paletli minibüs Uludağ'ın zorlu yol koşullarında diğer araçların giremeyeceği bölgelerde turistlere gezi imkanı sağlayacak. Geliştirdiği aracı yeni bir hizmet sunmak istediği için yaptığını söyleyen Sancar, "Buna benzer araçları yurt dışında görmüştüm. Eski bir makinemden söktüğüm palet sistemim vardı. Onu hurdaya ayırmak yerine geri dönüştürmüştüm. Sadece 2001 model bir minibüsün üst kısmını alıp paletle birleştirdim. Motor kısmında ise 120 beygirlik bir otobüs motoru yer alıyor" dedi.

Hizmet vermek için gerekli izin ve belgelerin tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Sancar, "İzinler alındığında bu minibüs Bakacak-zirve ile oteller bölgesi arasında ring yapacak. Şimdiden vatandaşlar çok beğeniyor ve ilgilerini çekiyor. Uludağ'da bugün bir kar motoru kiralamak 200 liradan başlarken, biz kişi başı 30 lira gibi bir rakama vatandaşlara güzel ve ekonomik bir Uludağ turu attırmayı planlıyoruz" diye konuştu. Minibüsün kızak pistlerinde kar ezmek için de kullanılabildiğini söyleyen Sancar, hizmete başladığında minibüsün yoğun ilgi görmesini beklediklerini kaydetti.

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