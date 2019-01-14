Uludağ'da elektrik ekiplerinin doğayla zorlu mücadelesi

ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında arızalı hatta kadar yürüyüp, vinçle ya da tırmanarak elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için UEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine anında harekete geçen ekipler arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler arızalı hatta kadar yürüyüp, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

14 yıldır kış sezonunda Uludağ'da arıza-onarım ekibinde çalışan Yusuf Öztürk, "Her koşulda biz görevimizin başındayız. Arızaların giderilmesi sorunun kaynağına göre bazen 2 saat bazen 5 dakika alıyor. 2 saate kadar, koşullar zor olsa da direkte kalıp arızayı gidermek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Uludağ'da kış sezonlarında 15 yıldır görev yapan arıza-onarım ekibinden Ercan Terim ise, zor olsa da işini severek yaptığını belirterek, "Bir arıza durumunda merkezimizin yönlendirmesiyle harekete geçiyoruz. Arızayı tespit ettikten sonra giderilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada zorlu şartlarla mücadele ederken en çok aracımızın kara saplanması sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda burada beraber görev yaptığımız karayolları çalışanlarıyla birbirimize destek oluyoruz. Bunun haricinde yoğun yağış ve soğukla baş etmeye çalışıyoruz. Özellikle direklere tırmanmamız gerektiğinde rüzgar ve tipide şartlar biraz daha zorlaşıyor ancak bu işleri birilerinin yapması lazım ve biz de işimizi severek yapıyoruz" dedi.

"ÇOK ZORLU KOŞULLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Uludağ'daki ekiplerin zorlu hava koşullarında görev yaptığını, bu zorlu koşulların hatlarda da zaman zaman arızalara neden olduğunu söyleyen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, "Vardiyalı olarak 4 ekibimiz, toplamda 8 personelimiz bu bölgede görev yapıyor. Hatlarımız 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da çok zorlu doğa koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu gibi hava koşullarında karların ağırlığıyla yıkılan ağaçlar hatlarımıza zarar verebiliyor, aşırı rüzgar hatlarımızı yıkabiliyor. Arıza durumlarında merkezimiz, uzaktan kumanda kontrol sistemlerine düşen arızaları ve müşterilerimizin çağrı merkezine yaptığı ihbarları değerlendirip buradaki ekibimizi uyarıyor. Ekipler aldıkları ihbar doğrultusunda anında harekete geçiyorlar. Hatlarımız yoldan uzak, araçla ulaşılamayan noktalarda olabiliyor. Bazen araçlarımız karda batabiliyor. Ekiplerimizin araçların ulaşamadığı yerlere yürümesi gerekiyor. Bu durumla karşılaştığımızda ekiplerimiz 1 buçuk metreyi bulan karda yürümekte zorluk çekiyorlar. Ekiplerimiz bu gibi durumlar için uygun teçhizatlarla donanımlılar. Uludağ'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20, 25 derecelere kadar düştüğü oluyor. Ekiplerimizin zorlu koşullarda çalışabilmeleri için dağcılık gibi sporlar için özel geliştirilmiş, soğuğa, rüzgara dayanıklı kıyafetler kullanıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan arıza durumlarını azaltmak için de çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Koç, "Yıl içerisinde sürekli olarak önleyici bakım ve onarım çalışmalarımızla hatlarımızı bu zorlu kış şartlarına hazır hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın içinde bulunduğu 35 bin 500 kilometrekarelik alanda görev yaptıklarını söyleyen Koç, "Toplamda 54 arıza merkezimizde 790 arıza onarım-bakım personelimiz 7 gün 24 saat vatandaşların kesintisiz enerjiye ulaşması için yoğun bir tempoyla çalışıyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×