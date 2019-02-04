Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı

Uludağ’da saat 12.00 sıralarında PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlesi, kayak pistlerine gitmek için sıra bekleyen tatilcilerin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 6 kişi kar altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri ile çevredekiler, 6 kişiyi kar yığını altından çıkardı. Hafif yaralı 6 kişi ile kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan 1 görevli hasteneye götürülerek tedaviye alındı.
Bursa Valiliği'nden olayla ilgili yaplıan açıklamada, "Uludağ 1'inci Bölge'de bulunan kullanılmayan PTT binasının çatısından düşen karın altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarılmış olup, genel sağlık durumları iyidir. Her ihtimale karşı bölgede arama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.
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