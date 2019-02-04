Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

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