Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (3)

6 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, kar kütlesinin altından çıkarılmalarının ardından ambulanslarla Bursa şehir merkezine sevk edildi. Bursa'dan bir tur firmasıyla Uludağ'a geziye çıkan yaralılardan Yağmur Bingöl (22) , Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sargın (30) Bursa Devlet Hastanesi'ne, Melike Çevik (21), Mustafa Bakkal (23) ve Mücahit Emre Başaran (23) da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Enver Fatih TIKIR- Tahsin AYDIN- Semih ŞAHİN/BURSA, ()



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