Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (2)

VALİ CANBOLAT: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'a gelerek, olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Canbolat, önce 2 kişinin, daha sonrasında da onları kurtarmaya gelen 4 kişinin üzerine kar kütlelerinin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çatıdan düşen kar kütlesinin altında 6 kişi vardı. Yapılan müdahalelerle bu 6 kişi kurtarıldı. Her ihtimale karşı yine de mevcut kar kütlelerini kontrol ediyoruz ve buradaki kar yığıntısını da kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemleri dışında genel sağlık durumları iyi. Büyük bir kazadan vatandaşlarımız zarar görmeden kurtuldu. Bu da bize şunu gösterdi ki havaların ısınmasıyla birlikte bölgede alınması gereken tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi ve dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki işletmeciler ve yöneticilerle de konuşarak dikkatli olmalarını isteyeceğiz."

Kendilerine henüz kayıp başvurusu olmadığını belirten Vali Canbolat, "6 kişi olduğunu değerlendiriyoruz, 6'dan fazla olmadığnı düşünüyoruz, ancak her ihtimale karşın bölgedeki kar yığınlarını temizliyoruz. 6 kişinin tamamının sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.

Vali Yakup Canbolat'a bölgedeki incelemelerinde Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç eşlik etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Uludağ'da PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlelerinin düşme anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce 2 kişinin üzerine kar yığınlarının düştüğü görülürken, ardından onları kurtarmaya gelen 4 kişinin kar kütlelerinin altında kaldığı anlar yer alıyor.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Arama kurtarma ekipleri, her ihtimale karşı demir çubuk ve küreklerle bölgede kar altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı. Milli Parklara ait kar püskürtme motoruyla da alandaki karlar püskürtüldü. Yaklaşık 1,5 metreye yakın kar kütlesi iş makineleriyle tahliye edildi. İz takip köpeği ve jandarma helikopteri de çalışmalarda kullanıldı. JAK, AFAD, AKUT, NAK, İHH Kurtarma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kar kütleleri altında kimseye rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını sona erdirdi.

BÖLGEDE KARLAR ERİYOR

Öte yandan, bölgedeki diğer tesislerin çatılarındaki karların hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle eridiği görüldü. Tesis görevlilerinin çatıları temizlediği belirtildi.



