Uludağ'da 4 mevsim turizm için çalışmalara başlandı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'ın kent ekonomisine 4 mevsim katkı sağlaması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Oteller 1'inci Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı.Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen, Uludağ, sahil, göller, şelaleler, longoz gibi kentin tüm doğal değerlerini ön plana çıkaracak projeler hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, işe Uludağ’dan başladı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olmasına karşın, sezonun kısa sürmesi nedeniyle kent ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ’ın 4 mevsim turizme hizmet vermesi için düğmeye basıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Yaklaşık 12 dönüm alan üzerine projelendirilen tesiste 750 araçlık kapalı otopark bulunacak. Projeyle birlikte, Uludağ’ın en önemli sorunu olan park sorunu ortadan kalkacak. Uludağ'a gelen tur otobüslerinin de yararlanacağı otopark, yer altında 3 katlı tasarlandı. Bunun yanında özellikle günübirlik tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen tesiste, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar, dinlenme bölümleri ve tuvaletler yer alacak.TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin uygulanacağı Uludağ 1. Gelişim Bölgesi’ni gezdi. Hem tatilcilerle, hem de kayak öğretmenleri ile sohbet eden Başkan Aktaş, projenin Uludağ’a ayrı bir değer katacağını vurguladı. Uludağ’ın Türkiye’nin en önemli sembollerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Uludağ Bursa’dan ayrı düşünülmemesi gereken bir değer. Bugüne kadar ortaya çıkan birçok sorun, farklı yönetimlerce çözülmeye çalışıldı, ancak yeterli olmadı. Amacımız, Uludağ’ı sadece kış mevsiminde değil, her mevsimin vazgeçilmez merkezi haline getirmekse, yönetim modelinin belirlenmesi, hedefe ulaşmamızın önündeki engelleri kaldıracak. Gerek teleferik, gerek karayoluyla ulaşım noktasında sıkıntı yok. Ancak, Uludağ’a gelen insanlar için alternatiflerimizi sunabildiğimiz oranda buranın cazibesi artacaktır. Konaklamadan, hizmet kalitesine, farklı mevsimlere özel aktivitelerden, ulusal ve uluslararası organizasyonlara, sağlık imkanlarından ortak kullanım alanlarına kadar birçok gerçeği çözüme kavuşturmamız şart” dedi.TELEFERİKTE 1 MİLYON YOLCUUludağ’a yapılan her yatırımın kent ekonomisine artı değer olarak yansıyacağını ifade eden Başkan Aktaş, 2017 yılında 780 bin kişinin teleferiği kullandığını, geçen yıl ise bu sayının 1 milyonu aştığını hatırlattı. Özellikle yabancı turist sayısındaki yüzde 35’lik artışın kent ekonomisi için ciddi bir değer olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Biz Uludağ ile ilgili yapılması gerekenleri hemen her platformda dillendiriyoruz. En son Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Bursa ziyaretinde de konuyu masaya yatırdık. Bu minvalde Bakanımızın talimatlarıyla Uludağ Alan Başkanlığı Yönetim Planlaması çalışmalarına da başladık. Projesini hazırladığımız tesis, Uludağ’daki önemli bir eksikliği giderecek. Günübirlikçiler Uludağ'a geldiklerinde sadece otellerin hizmetinden yararlanabiliyorlardı. Ancak proje hayata geçtiğinde, ziyaretçiler artık bu tesisten de yararlanabilecek. Yine Milli Parklar'a ait giriş çıkış gişelerinin sayısının artırılması konusu da takip ettiğimiz çalışmalar arasında” diye konuştu.

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