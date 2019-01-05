Ukrayna'da Türk kızların katil zanlısı yakalandı (1)

Çağatay KENARLI - İSTANBUL - UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
(FOTOĞRAF)
Çağatay KENARLI - İSTANBUL - UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı. (FOTOĞRAF)
Çağatay KENARLI - İSTANBUL - UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
(FOTOĞRAF)