Ukrayna'da Türk kızların katil zanlısı yakalandı (1)

Çağatay KENARLI - İSTANBUL - UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı. (FOTOĞRAF) 

Ukrayna'da Türk kızların katil zanlısı yakalandı (1)

Çağatay KENARLI - İSTANBUL - UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

(FOTOĞRAF) 

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