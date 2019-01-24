Uğur Mumcu Sinop’ta anıldı

Esra AKSU/SİNOP, () - ANKARA’da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Sinop'ta düzenlenen törenle anıldı.

24 Ocak 1993’te, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, ölümünün 26’ıncı yıl dönümünde Sinop'ta anma töreni düzenlendi. Törene CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve bazı sendika ve STK temsilcileri katıldı.

‘CUMHURİYET’İN SESİ OLMUŞTUR’

Anma töreninde konuşan CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara, Uğur Mumcu’nun özgürlüğün simgesi ve Cumhuriyet’in sesi olduğunu söyledi. Kara, “Bugün burada Türk basın tarihimizin en değerli isimlerinden biri, fikir ve kalem namusunun abide ismi, Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun hain saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 26.yıldönümü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Uğur Mumcu, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiğimiz aydınlarımızdan sadece bir tanesidir." dedi.