Uğur Mumcu, Bursa'da anıldı

ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

​Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle, Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu anıldı. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve akademik odaların temsilcileri katıldı. Setbaşı Mahfel önünde toplanan kalabalık, Heykel'e kadar yürüdü. Burada ÇGD Bursa Şubesi’nin açıklama metnini dernek yönetim kurulu üyesi Fırat Yılmaz okudu. Uğur Mumcu ve basın şehitleri için 26 yıldır adalet beklentisinin sürdüğünü ifade eden Fırat Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en donanımlı ve gerçek gazetecilerinden birini bombalayanlar bilmelidir ki; Mumcu'nun ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndan bugün yüzlerce Uğur Mumcu yetişmektedir. Mumcu'nun katili olan sistemin domino taşları ve uzantıları bilmelidir ki; onurlu, şahsiyetli, haysiyetli, önce bilgi ardından fikir sahibi her gazetecinin kalemi ayrı bir Uğur Mumcu olarak sonsuza dek var olacaktır" dedi.



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