Uğur Acar: 21 Ocak doğum günüm oldu

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 7'nci yüz nakil yaşını, operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile kutladı. 5 Haziran 1993 doğumlu olduğunu belirten Acar, "Asıl doğduğum gün, nakil olduğum 21 Ocak 2012'dir" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye'de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar'a nakledildi.

Uğur Acar, yüz naklinin 7'nci yıl dönümünü operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı.

YENİ YÜZLE YENİ HAYAT

Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşadığını söyledi. 5 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldiğini belirten Acar, "Fakat asıl doğduğum gün 21 Ocak 2012. Nakil oluncaya kadar ne yaşımı ne de hayatımı yaşadım. Sürekli toplumdan kaçarak yaşadım. Daha önce bazı ameliyatlar oldum ama asıl isteğim yüz nakli olmaktı. Türkiye'nin ilki oldum. Benim için de yüz nakli yeni bir başlangıç oldu. Daha önce bir iş görüşmesine gitsem bakıyorlardı, bunun ne manaya geldiğini hissediyorsunuz. İş ve arkadaş bulma konusunda çok sıkıntı çekiyordum. Yüz nakli ameliyatıyla bu engelleri de aşmış oldum. İş sahibi oldum, yeni arkadaşlar edindim. Artık sosyal faaliyetlerim oluyor. 7 yıl önce 21 Ocak günü yeni yüzümle yeni bir hayata başladım" dedi.

DÜNYANIN EN GENÇ YÜZ NAKİLLİSİ

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar'ın ameliyattan sonra üniversite kampüsü içinde iş sahibi olduğunu, bu sayede sürekli takipleri altında olduğunu söyledi. Süreci yakın takip ettiklerini, kendisinin de konuyla çok yakından ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Uğur ilk hastamız. İşin aslına bakarsanız o dönemde dünyanın en genç hastasıydı. Halen şu ana kadar da en genç hasta, 19 yaşındaydı. Zaten 18 yaşından sonra bu tür ameliyatlara izin veriliyor. En genç yüz nakilli hastamız olan Uğur Acar o güne kadar birçok ameliyat geçirmiş. Son çare olarak da biz yüz naklini gerçekleştirdik" diye konuştu.

'İLK OLMASI, BAŞARILI OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR'

Uğur Acar'ın ameliyata adaptasyon ve gelişim olarak en uygun hastalardan biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları dedi:

"İlk yüz nakli yapılan hasta. Tecrübelerin biraz daha gelişmesi açısından biz de Uğur sayesinde gelişmeleri öğreniyoruz. Hastalara yapacağımız ameliyatlarda nasıl gelişmeler olabilir, uygulanacak ilaçlarda nasıl bir gelişme olur, dünya literatürünü takip ediyoruz. Bizim katkılarımız neler olabilir, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yakın takip gerektiriyor. Kendisine uyarılarda bulunuyoruz. Bu önemli bir ameliyattı, imaj bir ameliyattı, prestiji açısından önemli bir ameliyattı. Uğur bu açısından ilk olması açısından önemli, başarılı olması açısından da bizi oldukça mutlu ediyor."

'BAŞKA ÜLKEDE YAŞASA YÜZ NAKİLLİ OLDUĞUNU ANLAMAZLAR'

Prof. Dr. Ömer Özkan, Uğur Acar'a 37 yaşındaki bir kadavradan nakil yapıldığını hatırlatarak, "Uğur'un yüzü ameliyat tarihinde histolojik ve mikroskobik olarak 37 yaşındaydı. Bugün ise 44 yaşında. Kendisi ise 26 yaşında. Bu bir rekonstrüktif ameliyat ama sonra bu işi estetik cerrahi ele alıyor. Estetik cerrahide yüzde ufak tefek germeler yapabilirsiniz. Yapılması gerekenleri biz de planlıyoruz. Uğur'a da arada yaptığımız müdahaleler var. Her hasta için böyle bir uygulama gerekmiyor. Uğur yüz nakli açısından, kozmetik açıdan dünyanın en başarılı vakalarından biri, bunu net söyleyebilirim" diye konuştu.

Acar'ın dünyada yüz nakli yapılan en genç hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları kaydetti:

"Zaten dünyada toplasanız 40 vaka var. Çok zor ameliyatlar bunlar, herkesin ve her ülkenin yapabileceği ameliyatlar değil. Masraflı ve özellikli ameliyatlar. Tecrübenin çok az olduğu ameliyatlar. Amaç ameliyatı yapıp ayrılmak değil. Yüz fonksiyonlarının yerine getirilebildiği, yemek yiyebildiği, nefes alabildiği. Sonuçta dünyanın en yakışıklı adamını ve en güzel kızını, kadınını yapmak istemiyoruz. Ama toplumda fark edilmeyen, normal insanlardan farklı olmayan bir kişi olmasını sağlamak. Uğur Acar'ın farkı, ilk yüz nakli olduğunu bilmeseniz kolay kolay kimse 'Bu yüz nakli olmuş hasta' demez. Bu en büyük başarılardan biri. Uğur başka bir ülkede yaşasa yüz nakli olduğunu kimse anlamaz."

DÜNYADA BÖYLE BİR MERKEZ YOK

AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan da AÜ Hastanesi'ndeki doku nakli sürecine ilk olarak Cihan Topal'a çift kol nakli yaparak başladıklarını söyledi. Daha sonra rahim nakli ve yüz nakli yaparak bu süreci devam ettirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dünyada böyle bir merkez yok. Bu açıdan çok şanslıyız, Ömer Özkan gibi bir ekip liderimiz var. O nedenledir ki dünyanın çift kol, rahim ve yüz nakli yapılan tek merkeziyiz. Bu anlamda tecrübemiz çok fazla. Dünyada birçok merkez bizimle çalışmak istiyor. Deneysel ve klinik olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

21 Ocak 2012 tarihinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu tarihte ilk yüz naklini yaptık ve devamında 4 yüz nakli daha gerçekleştirdik. Bizi ilk tecrübelendiren Uğur Acar oldu. Şu an her şey çok iyi gidiyor. En başta ilaçlar çok farklıydı. Şimdi daha az ilaç kullanıyor. Birkaç ameliyat daha yaptık. Bunlar Uğur'u gençleştirmek adına, bunlar aslında dünyada ilk yapılan şeyler. Devamı da gelecek. Uğur ailemizden biri oldu. Tüm yüz, kol ve rahim nakilli hastalarımız bir aileyiz, ameliyat sonrasında da tüm süreci takip ediyoruz" diye konuştu.



