Üçüzleri 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' ile sandığa gittiler

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta, 2014 yılında dünyaya gelen üçüzlerine 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini veren Kemal- Dilek Akıncı çifti, oy kullanmaya çocuklarıyla birlikte gitti.

Kemal- Dilek Akıncı çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdikleri üçüzleri 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' ile birlikte oy kullandı. Öğle saatlerinde oy verecekleri Muzaffer Sarısözen Ortaokulu'na gelen çift, yanlarında üçüzleri 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan'ı da getirdi. 4 yaşında olan üçüzler, anne- babalarının oy kullanmasını bekledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen fırın işçisi Kemal Akıncı, "Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz. Onun her zaman arkasındayız. 'Vakit Türkiye vakti' diyoruz. Gönlümüz Cumhurbaşkanı'mızdan yana. Oyumuzu çok şükür kullandık. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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