Uçurumda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

BARTIN'da, uçurumda mahsur kalan köpek, halatla aşağı inen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Gölbucağı Mahallesi'nde uçurumdan köpek sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, AFAD'a haber verdi. Bunun üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, 80 metre aşağıda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD görevlileri halatla uçuruma inerek köpeği alıp yukarı çıktı. Köpeğe su ve yemek verildi. Veterinerde ilk kontrolü yapılan köpeğin sağ ayağındaki yaradan dolayı yürüyemediği anlaşıldı. Köpek, yapılan tedavisinin ardından bakımı için Bartın Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, "Sabah saatlerinde mahallede yaşayan vatandaşlar bizi aradı. 3 gündür köpek sesinin geldiğini bizlere bildirdi. Ekiplerimiz köpeği yukarıya çıkardı. Acıktığı ve susadığı için yardımımızı yaptık. Veterinerdeki kontrolünde sağ bacağında yara olduğu için yürüyemediği anlaşıldı. Daha sonra da Bartın Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim ettik" dedi.

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