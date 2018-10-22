Ücretsiz Kanser Tarama TIR'ı Eyüpsultan Meydanı’nda 

İSTANBUL, () - EYÜPSULTAN Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Kanser Tarama TIR’ı, Eyüpsultan meydanında hizmet vermeye başladı. TIR, 16 Kasım'a kadar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseri taramaları yapacak.



Sağlık raporlarına göre hayatını kaybeden her 5 kişiden 1'inin ölüm nedeninin kanser olması, Türkiye'de her yıl 163 bin 500 kişiye koyulan kanser hastalığında ise erken teşhisin hayat kurtardığının bilinmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte sağlık taraması çalışmasını başlattı.

19 Kasım tarihi itibari ile Eyüpsultan Camii meydanının girişinde KETEM tırlarında hizmete başlayan sağlık ekipleri 16 Kasım'a kadar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseri taramaları yapacak.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Atak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atak, “Ülkemizde her gün 450 kişiye kanser hastalığı teşhisi konuluyor. Bu çok ciddi bir rakam ve biz de bu sebeple erken teşhisin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Sağlık müdürlüğü olarak belediyemiz ile birlikte ülkemizde kanser hastalığının teşhisi tarama süreci ve eğitimleri için hizmet veren KETEM'in tarama tırı çalışmasını başlattık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bize desteklerinden dolayı da Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür ederim" dedi.



