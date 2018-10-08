Uçaklar Suudi Arabistanlı bir şirketin

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan'dan Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçağın Riyad merkezli özel VIP uçuşları düzenleyen bir şirkete ait olduğu öğrenildi.





Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad merkezli olan şirket, iş seyahatlerinde tercih ediliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de kaybolmasının ardından birer saat arayla Atatürk Havalimanı’na gelen Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 tipi HZ-SK2 iki uçak bu şirketin filosunda yer alıyor.