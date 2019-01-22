Uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcular

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Ocak () - Fransa Ligi takımlarından Nantes'tan İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan Arjantinli 28 yaşındaki futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu.

Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

Uçak kazalarına ilişkin kayıtların tutulduğu son 61 yılda birçok tanınmış sporcu, uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitirdi.

Aralarında Rus buz hokeyi takımı, Brezilya ligi futbol takımı, İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ın da olduğu takım üyeleri, büyük uçak kazalarında yaşama veda etti.

Son olarak 28 Kasım 2016 tarihinde Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirmişti.

61 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü sporcular şöyle:

7 Kasım 2017 Amerikalı ünlü beyzbolcu Roy Halladay, Florida'da bindiği bir uçağın Meksika Körfezi'ne düşmesi sonucu 40 yaşındayken öldü.

28 Kasım 2016 Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise sağ kurtuldu

7 Eylül 2011 Rus buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan uçak 37 yolcu ve 8 kişiden oluşan mürettabatıyla Yaroslavl kenti yakınlarında düştü. Kazada çoğunluğu sporcu 45 kişi öldü

16 Eylül 2007 Eski dünya ralli şampiyonlarından İskoç pilot Colin McRae helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

30 Temmuz 2003 İngiliz şampiyon bisikletçi Steve Hislop helikopter kazasında öldü.

27 Haziran 2001 Oklahoma State Üniversite Basketbol Takımı’nın içinde bulunduğu Beech King Air uçağı kaza yaptı. Kazada 6 basketçi öldü.

2 Eylül 1998 Boks şampiyonu Joseph LaMotta uçak kazasında öldü.

14 Mart 1995 Arjantinli otomobil yarışçısı Silvio Oltra helikopter kazasında öldü.

1 Nisan 1993 Otomobil yarışçısı Alan Kulwicki uçak kazasında öldü.

27 Nisan 1993 Zambiya Milli Futbol Takımı’nın içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 18 takım üyesi öldü.

12 Temmuz 1993 Amerikalı otomobil yarışçısı David "Davey" Allison helikopter kazasında öldü.

5 Nisan 1991 Profesyonel golfçü Davis Love uçak kazasında öldü.

31 Temmuz1991 Otomobil yarışçısı Al Loquasto uçak kazasında öldü.

7 Temmuz 1989 Colorful 11 adlı Hollanda futbol takımının da içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 26'sı futbolcu olmak üzere 176 yolcu öldü.

5 Mart 1987 Amerikalı otomobil yarışçısı Don Yenko, Cessna 210M uçak kazasında yaşamını yitirdi.

16 Ağustos 1987 Amerikalı basketçi Nick Vanos, Northwest Airlines’ın MD-82 tipi uçağın düşmesi sonucu öldü.

8 Aralık 1987 Alianza Lima adlı Peru futbol takımını taşıyan Fokker F-27 tipi uçak düştü. Kazada 42 kişi yaşamını yitirdi.

14 Temmuz 1986 Fransız motosiklet yarışcısı Thierry Sabine helikopter kazasında öldü.

7 Nisan 1982 Formula 1 Pilotu Herald Eartl uçak kazasında yaşamını yitirdi.

11 Ağustos 1979 Rus Futbol Takımı Pakhtakor Tashken’in içinde bulunduğu uçak düştü.Kazada 17'si futbolcu olmak üzere 184 kişi öldü.

26 Eylül 1969 Bolviya takımı The Strongest'ı taşıyan uçak düştü.Kazada 47 yolcu yaşama veda etti.

3 Nisan 1961 Green Cros adlı Şili futbol takımından 8 futbolcu ile teknik kipten 2 kişiyi taşıyan uçak, And Dağları'nın üzerindeyken düştü. Oyuncular yaşamını yitirdi.

16 Temmuz 1960 Danimarka milli takımından 8 futbolcunun içinde olduğu uçak düştü.Futbolcular kazada yaşamını yitirdi.

6 Şubat 1958'de İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ı taşıyan çift pervaneli uçak Münih'te inişe geçtiği sırada önce havaalanı duvarına sonra da bir eve çarparak infilak etti. Kazada 21 kişi yaşamını yitirdi, 7'si United'lı futbolcuydu. Bir futbolcu da kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.