Uçak kazaları 2018 bilançosu: 980 kişi yaşama veda etti

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Aralık () - Dünya genelinde 2018 yılında 7'si büyük olmak üzere toplam 40 uçak kazası meydana geldi. Bu kazalarda 980 kişi yaşama veda etti. 11 Mart tarihinde de İran'da Türk iş jetinin düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaptan pilotu Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait iş jetinin düşmesi sonucu, Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayata veda etmişti.

2018 uçak kazası kronolojisi şöyle:

29 Ekim - Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağ Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

17 Eylül - Suriye Lazkiye'de yer alan Hmeymim hava üssünden kalkan Rus lyushin Il-20M askeri uçağı, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.15 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın denize düşmesiyle ilgili Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, lyushin Il-20M uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

9 Eylül - Güney Sudan'da 23 kişiyi taşıyan Let L-410UVP tipi uçak inişe geçtiği sırada havalimanı yakınındaki nehre düştü.Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

18 Mayıs - Küba Havayolları'na ait Boeing 737-201 tipi yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana-Holguin seferini yapmak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 106 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Nisan - Cezayir'e ait Ilyushin Il-76TD tipi askeri uçağın Boufarik Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta askeri personel olan 247 yolcu ve 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

12 Mart - Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait de Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 tipi uçak Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştü.Kazada 51 yolcu ve 4 mürettebat yaşamını yitirdi.

6 Mart - Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağının Suriye'de düşmesi sonucu 33 yolcu ve 6 mürettebat yaşama veda etti.

18 Şubat - İran Aseman Havayolları'na ATR 72-212 tipi uçak Tahran-Yasuc seferini yaparken düştü. Kazada 60 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Şubat - Rus Saratov Havayolları'nın Antonov An-148-100B tipi uçağı Moskova-Orsk seferini yaparken düştü.Kazada 65 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

2018 yılında hava kazalarında kaybettiklerimiz

16 Şubat - İzmir’deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan SF-260D tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

11 Mart - Kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

27 Haziran - Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait TC-GUB kuyruk tescilli Cessna 172SP kuyruk tescilli eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti.

6 Eylül - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

30 Ekim - Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde Cessna 152 tipi TC-KIM kuyruk tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve Deniz Adalı yaşamını yitirdi

19 Kasım - Aydın Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanında düşmüş kazada pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun yaşamını yitirdi.

26 Kasım - Samandıra'dan eğitim uçuşu için havalanan UH-1 tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa süre sonra Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne düştü. Kazada Albay Gökselin Şaylan, Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Uzman Çavuş Şahin Aslan, Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.