Tuzla'da gemide yangın: yaralılar var (1)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.