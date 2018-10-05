TÜRSAB'dan büyükelçilere Gaziantep gezisi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından düzenlenen program kapsamında Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna Büyükelçileri Gaziantep’e gelerek Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret etti.

Ülkenin turistik yerlerini tanıtmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna ve Polonya Büyükelçileri ve eşlerine yönelik Güneydoğu turu başlattı. İlk olarak Gaziantep’e gelen Büyükelçiler ve eşlerine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’da eşlik etti. Zeugma Mozaik Müzesi’nde 3 boyutlu tanıtım filmini izleyen büyükelçi ve eşleri tarihi eserleri ve ‘Çingene Kız’ mozaiğini inceledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ankara’da görevli büyükelçilere yönelik periyodik olarak geziler düzenleyeceklerini belirterek, "Büyükelçilerimizi Ankara’nın o bürokratik ortamından çıkartıp, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini, tarihi varlıklarını her şeyini gezdirip hem buralarda insanlarla kaynaşmasını hem Türkleri daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla kültürel etkinlik düzenliyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Bu ilki Gaziantep ve Şanlıurfa’yı kapsayan bir gezimiz oldu. Çok önemli büyükelçilerimiz var bizlerle. İnşallah güzel bir geziyi tamamlayacağız. Sonra devamı için tekrar bir tarih belirleyeceğiz. Büyükelçiler burayı çok sevdi. Gelir gelmez geziye başladık. Akşam daha rahat bir ortamda oturup onlarla sohbet etme fırsatı bulacağız. Herkes gördüğünüz gibi çok memnun, çok mutlular" dedi.

Heyet müze ziyaretinin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı da ziyaret etti.



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