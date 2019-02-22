Türkiye’nin iktisat geleneği tartışıldı

İSTANBUL, () - İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından düzenlenen “İktisatta Neler Oluyor?”çalıştayında akademisyenler Türkiye ve dünyada iktisat biliminin mevcut durumunu tartıştı.

Şehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İktisat & Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan yaptı.

İktisatın bilim mi yoksa sanat mı olduğu sorusuna yoğunlaşan Prof. Dr. Yazgan şu ifadeleri kullandı: “İktisatta teorilerin vermiş olduğu bazı fonksiyonel ilişkiler mevcut. Teoriyi reddetmeden, datalarla karşılaştırıyor ve geleceğe yönelik verileri tahmin etmeye çalışıyoruz. Yararlı bir iş yapıyoruz ama teoriyi yanlışlamak adına elimizde bir sonuç olmuyor. Tüm bu pratik biraz uygulama, sanatvari duruyor. Aynı süreç bizi teorileri revizeye de yönlendiriyor. Bu açıdan baktığımda iktisadı bilimsel bir disiplin olarak değerlendiriyorum.”

“DİYALOG EKSİĞİ MEVCUT”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Asaf Savaş Akat konuşmasında iktisatçılar ile farklı disiplinler arasında daha fazla diyalog olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akat: “Türkiye’de bir iktisat geleneği oluşturmayı amaçlıyoruz. İktisadın kendisi bir bilim olmayabilir, fakat bilimsel yöntemleri kullanarak mevcut sorunlara cevap arar. Bu gibi toplantılarla bu bilinci sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğin ilk oturumunda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Eren, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Özel ve İstanbul Şehir Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan 'iktisat bilim mi, sanat mı?' sorusunun yanıtını aradı.

TÜRKİYE’NİN İLK DENEYSEL İKTİSATÇISI

İkinci oturum “Prof. Dr. Murat Sertel: Ekonomik Tasarım Tartışmaları” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Murat Sertel İleri İktisadi İncelemeler Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Semih Koray söz aldı.

Bilgi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesiProf. Dr. Jale Parla’nın moderatörlüğünde gerçekleşen son oturumda ise İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Özel, Papirüs Dergisi Editörü Nükhet Eren, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Sarfati ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Çınla Akdere, ‘İktisat ve Edebiyat’ temasıyla iktisat-edebiyat ilişkisini eserler ve roman kahramanları üzerinden inceledi.