Türkiye ve KKTC arasında ehliyet anlaşması

Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - TÜRKİYE ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 'Ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması' törenle imzalandı.

Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldı. Bakan Atakan, iki ülke arasında çok önemli adım attıklarını belirterek, "Özellikle Türkiye'de eğitim, öğrenim, çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının, karşılıklı olarak geçerliliği yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma olacak. Bu anlaşmayla son derece iyi ilişkiler içerisinde olan yavru vatanla ana vatanın daha da bu ilişkileri pekiştirmesi ve ciddi bir mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz" dedi.

'MAĞDURİYET GİDERİLMİŞ OLDU'

Bakan Soylu ise anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını diledi. Anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Soylu, "Hem KKTC'deki vatandaşlarımız hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın karşılıklı olarak her iki noktadan özellikle bu ehliyet konusunda karşı karşıya kaldıkları mağduriyet böylece giderilmiş oldu ve her iki tarafta da bir ehliyet değişimi söz konusudur, karşılıklı tanıma söz konusudur. İnanıyorum ki yakın zamanda da hem KKTC Meclisi'nde hem TBMM'de imzaladığımız anlaşma geçerek hem bizim orayla ilişkili vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyet giderilecektir" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Daha sonra her iki bakan tarafından 'Ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması' imzalandı. İmza töreninde ayrıca Bakan Atakan tarafından Bakan Soylu'ya 'sürüş ehliyeti' verildi.

Anlaşma ile ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak geçerliliği sağlanacak.

