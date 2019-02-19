'Türkiye'nin tahıl ambarı', sanayi kenti oldu

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - 'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya; Ferrari, Audi, Volkswagen, Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretilmesiyle sanayi kenti oldu. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgesinde 610 fabrikanın bulunduğunu ve 38 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, ''Şu anda Konya, 80 değişik sektörde 180 ülkeye ihracat yapan, çok mozaikli ürün deseni ve çok geniş olan bir üretim potansiyeline sahip. Toplam ihracatımız 2018 yıl sonu itibarıyla 1,8 milyar dolar'' dedi.

Ova olma özelliğiyle tarım kenti olarak bilinen, 2 milyon 205 bin nüfusa sahip Konya, artık sanayi kenti oldu. Metal ve otomotiv sektöründe önemli ivmenin yakalandığı Konya'da Ferrari, Audi, Volkswagen, Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretilir hale gelindi. Konya'da son yıllarda, sanayi sektöründe ciddi atılım gerçekleştirildiğini belirten Sanayi Odası Başkanı Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin, Türkiye'nin 3'üncü büyük organize sanayi bölgesi olduğunu ve 23 milyon metrekare büyüklüğe ulaştığını söyledi.

180 ÜLKEYE 1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Başkan Kütükcü, 5'inci organize sanayi bölgesinin arsa tahsislerinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Şu anda Konya, 80 değişik sektörde, 180 ülkeye ihracat yapan, ürün deseni çok mozaikli, geniş olan bir üretim potansiyeline sahip. Hemen hemen her sektörde iddialı ve dünya çapında üretim ve ihracat yapan firmalarımız var. Dolayısıyla Konya’nın üretimdeki kapasitesi ve kabiliyeti, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çekiyor. Konya, yakın zamana kadar da kendi girişimcisinin ve kendi sanayicisinin oluşturduğu bir sanayileşme sürecinden şimdi uluslararası yatırım alan ve uluslararası yatırımcıların da dikkatini çeken bir üretim merkezine dönüştü. Bildiğiniz gibi yakın zaman önce Unilever, Türkiye'deki tüm üretimini Konya'ya konuşlandırdı ve Konya'ya bir üretim üssü kurdu. Daha önce Dilovası tesislerinde yaptığı üretimi 2 kat kapasite artırarak, son teknolojiyle ve dünyadaki en teknolojik yatırım olarak Konya'ya konuşlandırdı ve üretime aldı. Şu anda 2017 sonundan itibaren üretim faaliyetini sürdürüyor.''

Kentte, metal sektörünün ön planda olduğunu dile getiren Kütükcü, ''Toplam ihracatımız 2018 yıl sonu itibarıyla 1,8 milyar dolar. Bu ihracatta en büyük pay sahibi olan ilk sektörümüz makine ve aksamları sektörüdür. İkinci sektörümüz, otomotiv endüstrisi sektörüdür. Sadece bu iki sektörümüzün toplam ihracatımızın içerisindeki payı yüzde 43'dür'' diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİ DE ATAKTA

Başkan Kütükcü, metal sektörünün ön planda olmasının avantajıyla savunma sanayisinde de Konya'nın önemli yerinin olduğunu belirtti. ASELSAN ile birlikte 24 ortaklı şirket kurulduğunu kaydeden Kütükcü, ''Konya Savunma Sanayi A.Ş. adını verdiğimiz bu şirketle ASELSAN ile ortak bir şirket kurduk. Önümüzdeki günlerde yatırıma geçilecek inşallah'' dedi.

Konya'nın tarım şehri olma özelliğinin geçmişten geldiğini ve bunun da korunduğunu vurgulayan Kütükcü, ''Konya, tarım alanında da KOP projesi ve Mavi Tünel ile birlikte sulu tarıma geçiyor. Konya'nın sanayileşmesi tarıma dayalı sanayi sektörleriyle birlikte başladığı için tarım makineleri sektörü de Konya'da en güçlü olduğumuz sektörlerden bir tanesidir. Burada da biz, Konya'nın tarımsal alanda da yeni girdiği dönemde, tarım makineleri sektöründe de yeni bir ivmenin başlayacağı ve akıllı makineler dönemine geçileceğini düşünüyoruz. Bu sürecin bize tarım makineleri alanında da teknolojik dönüşümü getireceğini düşünüyoruz'' diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Kütükcü, Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Ar-Ge faaliyetleri için platform oluşturduğunu kaydetti. Kütükcü, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de insan kaynağı yetiştirdiklerini söyledi.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN EV SAHİPLİĞİ İSTENİYOR

Konya'da yerli otomotive de ev sahipliği yapmak istediklerini de belirten Kütükcü, ''Yerli otomobil fabrikasının artık mutlaka Anadolu'da yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu yatırımın zaten sıkışmış olana Marmara havzasına yüklenmemesi gerektiğini savunuyoruz. Anadolu'da da Konya'nın doğru adresi olduğunu ifade ediyoruz. Bu konuda ciddi, profesyonel fizibilite çalışmasını ve raporunu oluşturduk. Yer önerilerimizi de oluşturduk ilgililere ilettik'' diye konuştu.

'ÜRETİMİNİZİN EN AZ YÜZDE 35'İNİ İHRAÇ EDER HALE GELELİM'

İhracat yapan firmaların ekonomik dalgalanmalarda sürdürebilirliğini sağladığını kaydeden Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükcü, sanayi odası olarak her firmaya, üretiminin yüzde 35'ini ihracata yöneltmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirtip, şunları söyledi:

''Türkiye gibi Konya da ağustos ayından sonra başlayan süreçte, sürecin getirdiği piyasa dalgalanmalarından etkilendi. Özellikle iç pazar ağırlıklı çalışan firmalarımız, bunların içinde de yatırım malı üreten firmalarımız daha çok etkilendi. Dolayısıyla bu firmalarımız şimdi yönünü ihracata döndü. Belki bu süreçten çıkarılması gereken en büyük ders, bizim için ihracatın ne kadar önemli olduğuydu. Biz Konya Sanayi Odası olarak yüzde 35 bir çıta koyduk. Tüm firmalarımıza diyoruz ki üretiminizin en az yüzde 35'ini ihraç eder hale gelelim. Eğer üretiminizin yüzde 35'ini ihraç eder hale gelebiliyorsanız firmanızın bu tür dalgalanmalar döneminde sürdürülebilirliğini sağlıyorsunuz. Bunun üzerinde bir ihracat rakamı yakalarsanız çok daha iyi. Ancak bunun altına indikçe bu tür süreçlerden etkilenme oranı artıyor. Dolayısıyla bizim ihracatımı artırmamız, tüm firmalarımızın minimum yüzde 35 ihraç oranını yakalaması, bunun üzerini yakalamaya çalışması tavsiyemiz.''



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