Türkiye'nin ilk kadın drift pilotundan sürücülere uyarı

TÜRKİYE Drift Şampiyonası'nın 3'üncü turları için Kayseri'ye gelen drift pilotu Tuğba Bora (35), yaşanan trafik kazalarının temel nedeninin sürücülerin kendilerinin iyi şoför olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını söyledi. Bora, sokakların drift alanı olmadığını ifade etti.

​Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3'üncü turları için Kayseri'ye gelen Türkiye'nin ilk kadın drift pilotu İzmitli Tuğba Bora, yarışmada maharetlerini sergiledi. Drift tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Tuğba Bora, "2 yıldır drift eğitimi alıyorum. Bu sezonki ilk yarışım Kayseri yarışı oldu. Benim için ilk yarışma olmasına rağmen güzel geçti. İnşallah antrenmanlar ve eğitimlerle bu işi ileriye taşımak istiyorum. Otomobil sporları erkek egemenliğinin olduğu bir spor dalı, ama neden kadınlarda yapmasın dedirtiyor. Ben, Türkiye'de ilk kadın drift pilotuyum. Keşke diğer kadınlar da bizlere katılsa ve bu işi ilerletsek. En azından erkeklere rakip olabilsek. Başarılı olmak için çok çalışmak ve antrenman yapmak gerekiyor" dedi.

Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının nedeninin insanların arabayı iyi kullandıklarını düşündüklerinden kaynaklı olduğunu vurgulayan Tuğba Bora, "Her arabanın trafikte yol alışı çok farklıdır. Özellikle sokaklarda drift yapan arkadaşları tekrar tekrar uyarıyorum. Ne olursunuz bize katılın, sokaklar drift yapma alanları değildir. Kavşaklarda kesinlikle drift yapmayın. Gerekirse bunun eğitimini alın. Drift, yüksek modifiye özeliklerine sahip araçlarla yapılan bir spordur" diye konuştu.



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