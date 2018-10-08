Türkiye'nin dört bir yanından gelen çobanlar festivalde buluştu

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen 3'üncü Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali'ne Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çobanlar katıldı.

3'üncü Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali, Muttalip Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda düzenlendi. Çok sayıda çoban, hayvan üreticisi, hayvansever, veteriner ve hayvancılık sektörü temsilcisinin katıldığı etkinlikte küçükbaş hayvan ırkları ve çoban köpekleri sergilendi.

Açılışta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Türkiye'de hayvancılık bitme noktasına geldi. Bundan 4 yıl önce çıkarılan büyükşehir yasası ile köylerimiz mahalle oldu ve birçok belediyemiz kapandı. Mahalle statüsü kazanan köyde yasaya göre ziraat ve hayvancılık yapılmaması lazım. Bu bize göre doğru değil. Biz kesinlikle hayvancılık ve tarım yapmalarından yanayız. Şimdi burada biz çoban kardeşlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Onların yaptığı aslında çok büyük bir iş. Çoban yoksa et de olmaz. Onun için çobanlarımız çok değerli. Hayvancılığın, çobanlığın ne kadar kıymetli olduğunu herkes bilsin. Onlara bu desteği verelim" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, 23 yıl çobanlık yapan 77 yaşındaki Makbule Demir'e plaket verdi ve üretici stantalarını gezdi. 3'üncü Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali; Merinos Koç, Merinos Koyun ve Kıvırcık Koç yarışmalarından sonra Veteriner Hekim Deniz Eteke'nin verdiği konser ile sona erdi.



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