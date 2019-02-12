Türkiye ile İran arasında turizmde iş birliği

Enver ALAS / İSTANBUL, () TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acenteleri Birliği'nce (AATTAI) iki ülke arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek ve turist sayısını artırmak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İki ülke halkları arasında uzun yıllara dayanan dostluk köprüsünün bizleri çok daha yakın ve güçlü iş birliklerine taşıyacağına olan inancımız tam. İran'ın eşsiz zenginliğini ülkemizde daha fazla tanıtmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

'12. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'na katılmak üzere İran'da bulunan Firuz Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB Heyeti, Tahran ziyaretleri çerçevesinde dün çeşitli temaslarda bulundu. TÜRSAB heyeti, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Turizm'den Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ashgar Monesan, İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği Başkanı Hormatolah Rafeyi, İran Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Vali Teymouri, Tahran Kültür ve Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın ve THY Tahran Ofisi yetkilileri ile İran’ın çeşitli bölgelerinden sektör temsilcileriyle konferansta bir araya geldi. Konferans sonrasında İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği ile TÜRSAB arasında karşılıklı turizm ilişkilerini geliştirme ve potansiyel iş birliği alanlarını tespit ederek, ortak faaliyetlerde bulunmaya yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Konferansta konuşan İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği Başkanı Hormatolah Rafeyi, İran ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, siyasi bağları nedeniyle köklü iki kadim dost ülke olduğuna vurgu yaptı. Tahran Büyükelçisi Derya Örs ise konferansta yaptığı konuşmasında İran ve Türkiye’nin iki ayrılamaz ülke olduğunun altını çizdi. Örs, "Potansiyellerini tamamen kullandıkları takdirde iki ülke bölgede üstün güç ve söz sahibi olacak. Turizm alanında yaşanan sıkıntıların üst düzey bürokratik girişimlerle çözülebilecek" diye konuştu.

"İRAN'IN EŞSİZ ZENGİNLİĞİNİ ÜLKEMİZDE DAHA FAZLA TANITMAK İÇİN HAZIRIZ"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşmasında, "İki ülke halkları arasında uzun yıllara dayanan dostluk köprüsünün bizleri çok daha yakın ve güçlü iş birliklerine taşıyacağına olan inancımız tam. İran’ın eşsiz zenginliğini ülkemizde daha fazla tanıtmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Birliğimiz, ilk defa Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’nda 130 metrekare stant ile yer alıyor. Seyahat acentalarına TÜRSAB standında iş görüşmelerini ücretsiz gerçekleştirme imkanı sunuyoruz" dedi.

Konferansta konuşan İran İslam Cumhuriyeti Turizmden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ashgar Monesan da İran’ı ziyaret eden tüm turistlerin ülkelerine kültür ve turizm elçileri olarak döndüklerini söyledi. Monesan, kırk yıl önce İran’ı sadece 450 bin yabancı turist ziyaret ederken, bu rakamın artık 6 milyona ulaştığını ve 7 milyon seviyesini hedeflediklerini dile getirdi.

Konferansın ardından TÜRSAB ve İran Seyahat Acentaları Birliği heyetleri, karşılıklı ikili görüşmelerde bulunarak, turist trafiğinin artırılması, sorunların birlikte çözülmesi yönünde önerileri ve çizilecek yol haritasını görüştü.

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