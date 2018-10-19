Türkiye ile Dağıstan arasındaki ilişkiler FSVMÜ'de ele alınacak

İSTANBUL, () - TÜRKİYE ile Dağıstan arasındaki ilişkilerin disiplinlerarası perspektifle ele alınacağı "Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan (Kafkasya) İlişkileri" konulu sempozyum 27 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Dağıstan Devlet Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek etkinliğe FSVMÜ Topkapı Yerleşkesi ev sahipliği yapacak. Sempozyumda, geçmişten bugüne iki bölge arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler enine boyuna tartışılacak. Rusya-Kafkasya-Türkiye ilişkileri üzerine çalışan akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte devlet politikalarına öneriler getirilmesi de amaçlanıyor

Dünyanın etnik grup ve dil çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Dağıstan, petrol üretimi ve enerji geçiş noktaları açısından da dünya siyasi tarihinin en hareketli noktalarından biri. Türkiye açısından ise dil, din birliği ve ortak geçmiş sebebiyle ayrı önem taşıyor. Bölgede kurulmuş veya etkili olmuş Türk devletleri günümüzde de ilişkilerin seyrini etkiliyor.