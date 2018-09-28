Türkiye en çok Nutella tüketen beşinci ülke

İSTANBUL,() - Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketi tüketicileriyle sürekli iletişim halinde olabilmek için özel bir mobil uygulama geliştirdi. Aynı zamanda bir müşteri sadakat programı olan, Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen uygulama, Nutella severlere puan biriktirerek hediyeler kazandırıyor.

Ücretsiz indirilen uygulamaya kullanıcılar satın aldıkları Nutella’ların kapağında yer alan kodu girerek puan toplayacak. Sonrasında da toplanılan puanlarla Nutella tutkunları için geliştirilen hediyeler arasından, biriktirilen puanlarına göre seçim yapabilecekler. İlk girişte her kullanıcıya 100 puan hediye veren uygulama puanlar biriktikçe hediyeler kazandıracak.

"DÜNYADA GÜNDE 55 MİLYON TÜRK FINDIĞINDAN YAPILAN NUTELLA TÜKETİLİYOR"

Türkiye’nin Almanya, İtalya, Fransa ve ABD’den sonra en fazla Nutella tüketen 5'inci ülkesi olduğuna dikkat çeken Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Türk fındıklarıyla ürettiğimiz Nutella bize göre Türk fındığının en büyük elçisi. Her sabah dünyada 55 milyon dilim ekmek Nutella sofralara mutluluk katıyor. Aynı zamanda üretimimiz önemli bir kısmını Manisa fabrikada gerçekleştiriyor, 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu açıdan da bakıldığında Türkiye bizim için özel bir öneme sahip” dedi.

Uygulamanın Nutella’ya özel sadakat programı olduğunu belirten Gümüşlüoğlu, “Nutella tüketicisine teşekkür etmek ve onlarla sürekli iletişim halinde olmak en büyük arzumuz. Bu kampanya bizim için bir başlangıç olacak devamında bu aplikasyon üzerinden Nutella tutkunlarına sürprizlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.