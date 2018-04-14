"Türkiye, Batıy'ı yıllardır Esad konusunda ikna etmeye çalışıyordu"

Samiye ULUSOY/İSTANBUL, ()-Nişantaşı Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, ABD-Fransa ve İngiltere'nin bugün sabaha karşı, Suriye yönetimine karşı, kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine gerçekleştirdiği füze saldırısının Türkiye ve bölge üzerine etkilerini değerlendirdi. Hatipoğlu, Türkiye'nin 'saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasını da "Türkiye Esad rejiminin meşruiyetini kaybettiğini ve halkına zulüm yaptığı konusunda zaten yıllardır Batı’yı ikna etmeye çalışıyordu" dedi.

Prof. Dr. Hatipoğlu, Suriye rejimine karşı bu sabaha karşı gerçekleştirilen füze saldırısında Türkiye'nin yaklaşımını ve saldırıdan sonra gelişmesi muhtemel olasılıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu Türkiye'nin, Esad rejiminin meşruiyetini kaybettiğini ve halkına zulüm yaptığı konusunda zaten yıllardır batıyı ikna etmeye çalıştığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Türkiye, Esad rejiminin meşruiyetini kaybettiği ve halkına zulüm yaptığı konusunda zaten yıllardır Batı’yı ikna etmeye çalışıyor. Bu noktada Batı ile birlikte hareket etme konusu ancak sürdürülen kalıcı ateşkes ve barış çabalarının somutlaştırılması yönünde olacaktır. Sahada askeri bir işbirliği, sadece Suriye rejimini değil, terörle mücadele konusunda mutabakat içerisinde olduğumuz Rusya ve İran’ı da karşımıza almamıza sebep olacağından tercih edeceğimiz bir hareket tarzı olmayacaktır diye değerlendiriyorum"

"ASTANA SÜRECİ YÖNÜNDEKİ ÇABALARI HIZLANDIRACAK"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu 'Türkiye'nin açıklamasının Türkiye -Rusya ve İran'ın Suriye'de çözüm için yürütülen Astana sürecini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: "Tamamen birbirinden ayrı konular ve süreci olumlu yönde etkileyecek ve çabaları hızlandıracaktır diye düşünüyorum."

"AFRİN, TEL RIFAT OPERASYONLARI ETKİLENİR Mİ?"

ABD ve müttefiklerinin füze saldırısı ve Türkiye'nin destekleyici tavrının Türkiye Rusya ilişkilerini ve Suriye'de yürütülen Afrin operasyonuna olası etkileri hakkında ise Hatipoğlu şunları söyledi:

"Bu konu da aslında bağımsız ve Türkiye ile Rusya’nın ikili istişaresini gerektiriyor. Bir uzlaşmazlık çıkması, ancak Türkiye’nin açık bir tavır alarak ABD ve diğer ülkelerin yanında yer alması halinde mümkün olabilir ki, şu anda Türkiye’nin ulusal çıkarları böyle bir seçeneği tercih etmesine engel olmaktadır"

"BM HEYETİ EN ERKEN 1 AY İÇİNDE İNCELEMESİNİ TAMAMLAYABİLİR"

Suriye’de rejimin kimyasal silah kullandığı iddialarını araştıracak Birleşmiş Milletler bünyesinden bir heyetin bugün bölgeye yapacağı incelemenin sonuçlarının da en erken 1 ay da alınabileceğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu şöyle konuştu:

"On kişilik BM heyeti bugün gidiyor, yaptığı incelemeyi en erken bir ay içerisinde, kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını belirleyerek tamamlayacak. Kimin kullandığını araştırmakla görevli BM deki mekanizmanın görev süresi ise bir yıl önce bitti, yani kullanıldığı kesinleşse dahi, aslında bir ay sonra kimyasal silahı kimin kullandığını araştırmak mümkün olmadığından yine belirsizliğini koruyacak. Sarin gazının kullanıldığı kesin değil ve kullanıldığı kesin olan klor gazı ise bildirime tabi değil, yani aslında bu çalışmalardan bir sonuç çıkması pek mümkün görülmüyor. Kanıtlar konusunda ise, bugün gidecek heyet tarafından sadece kullanılıp kullanılmadığı araştırılacağı için, kullanıldığı ile ilgili kanıtların (sahadan toplanan deliller, tanık ifadeleri, görüntüler) yok edilmesi mümkün değil."

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