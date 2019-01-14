Türkiye 2018’de, ev dekorasyonu alışverişini yüzde 63 artırdı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı dekorasyon kategorisi trendlerini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye 2018'de ev dekorasyonu alışverişini yüzde 63 oranında artırdı.

Hepsiburada, Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla 2018 Trend Raporu’nu yayınladı. Trend Raporu kapsamında dekorasyon kategorisi verilerini inceleyen e-ticaret platformunun verilerine göre 2018’de en çok talep gören ürün sehpa oldu. Hepsiburada, dekorasyon kategorisine ilginin 2017’ye göre yüzde 63 arttığını açıkladı. En çok 36-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 64 artış gösterdi. En çok talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir takip etti. Türkiye en çok oturma odası için alışveriş yaparken çalışma odası, antre, yatak odası ve mutfak ürünleri de yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE EN ÇOK OTURMA ODASI İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Hepsiburada verilerine göre Türkiye’de yapılan mobilya alışverişlerinin çoğunluğunuyn oturma odası için yapıldığı ortaya çıktı. Oturma odası için en çok ilgi gösterilen ürünlerin ise sehpa, TV üniteleri ve kanepeler olduğu belirtildi.

OFİS ÜRÜNLERİNE TALEP YÜZDE 211 ARTTI

Ortaya konan verilere göre 2018’de ofis ürünlerine talep yüzde 211 artış gösterdi. En çok alışveriş 36-45 yaş aralığı tarafından yapılırken, kadın müşterilerin oranında yüzde 200 artış yaşandığı açıklandı. En çok talep İstanbul’dan geldi, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla, Tekirdağ, Adana ve Manisa takip etti. Ofis kategorisinde en çok ilginin olduğu ürünler klasörler, silgiler, yazı tahtaları, masaüstü düzenleyicileri oldu.

MUTFAK GEREÇLERİNDE BARDAK VE SÜRAHİLER İLGİ GÖRDÜ

Mutfak gereçleri kategorisini inceleyen Hepsiburada, en çok ilgi gören ürünlerin başında bardak ve sürahilerin geldiğini açıkladı. Bardak ve sürahileri, ekmek kutusu ve saklama kapları, çatal, kaşık bıçak setleri, servis tabakları takip etti.