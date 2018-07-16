Türkiye 15 Temmuzu Böyle Andı

Darbe girişiminde şehit olanlar için Millet Camii'nde Hatm-i Şerif okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti. Erdoğan da camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, şehitleri anmak için çok sayıda vatandaş camiye akın etti, şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için okunan Hatm-i Şeriflerin duasını okudu.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Şehitliği’ne yaptığı ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Yıldırım, İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız’ dedi.

15 Temmuz’un 2. yıldönümünde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karşıyaka Şehitliği’ne gitti.Burada gerçekleştirilen anma töreninde şehit aileleriyle de görüşüldü. Meclis Başkanı Yıldırım ile bir şehit yakını arasında duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım ile şehit yakını birbirlerine sarıldılar. Binali Yıldırım şehitlik çıkışında gazetecilere; “İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın, yıldızlar da şehitlerimizin nişanesidir. Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız 15 Temmuz’un anısını yaşatmak için programlar yapacak. Buna benzer alçak olayın bir daha bu milletin yaşamamasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

ERDOĞAN ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldi. Yoğun sevgi gösterisi altında köprüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı’nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:05