Türk yazar Karakuş’un kitabına Avrupa’da büyük ilgi

OKUL öncesi çocuklar için dil ve uyum uzman eğitmeni olan yazar Nergiz Karakuş’un Türkçe ve Almanca olarak yazdığı ‘İki Dilde Çocuk’ adlı kitabı büyük ilgi gördü.

Türk edebiyatının Avrupa’da ki en önemli temsilcilerinden birisi olan yazar Nergiz Karakuş tarafından kaleme alınan ve kızı Yağmur Dönmez tarafından çizimleri ve tasarımı gerçekleştirilen İki Dilli Çocuk adlı hikaye kitabı Avrupa’da bir anda gündem oluşturdu. Ünlü Türk yazarın yeni eseri özellikle Avrupa’da yaşayan Türkler arasında büyük ilgi gördü. Daha önce 2 şiir kitabı yazan Karakuş yeni eseri hakkında bilgiler verdi. Hikaye kitabının Türkçe ve Almanca olarak piyasaya çıktığını aktaran Karakuş şunları dedi:

“Tüm çocukların iki dili bir anda öğrenme sistemi düşünülerek yazdığım ilk hikaye kitabım. Çok dili yetişmek bir avantaj ve zenginliktir. Hikaye içeriği çocukların Gökkuşağı renklerini iki dilde öğrenmenin yanı sıra kendini yalnız hissettiklerinde arkadaş olmak istediklerinde nasıl bir yol izleyebileceklerini anlatıyor. Çocuklar hikayeler yolluyla ve fantisi figürleri ile gerçek yaşamla bağlantı kurmasını öğrenirler.

0-7 yaş grubu ve tüm okumayı seven çocuk ve yetişkinlerin de düşünerek yazdım. Okuma ritüellerini düzenli olarak yaşayan çocuklarda özgüven duyguları yüksek, kelime hazineleri daha zengin ve dialog kurma arzusu ve hayali hikayeler anlatma ve gerçek yaşam ile bağ kurma becerileri intizamlı gelişmektedir. Çocuklar genellikle resimlere bakmayı, resimlerde gördüklerini anlatmayı, hikayeler ve masalar dinlemeyi çok severler. Resimli hikaye kitabımla amacım okuma aracılığı ile günlük kullanılan kelimelerin ve renklerin isimlerini öğrenmenin yanı sıra tanıdık nesneleri günlük yaşamda kullanma amaçları ile bağlantılarını algılamalarını sağlamak. Hikayelerle ve renkli kitaplarla dil gelişimleri desteklenmiş olmanın yanı sıra kelime hazinelerine birçok kelimeler daha kazandırılmış olunur ve de düzgün cümleler kurmayı öğrenirler.

Bende Almanya yetişen çocuklarımız için dil gelişimlerini destekleyecek bir hikaye kitabı yazmak istedim. Kitabın çizimleri kızım Yağmur Dönmez’e, hikaye ise bana aittir. Çocuklarınız ve torunlarınıza iki dilde Türkçe ve Almanca okuyacağınız bir hikaye kitabıdır.”

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