Türk Telekom’la İlgili Bilmeniz Gereken 4 Şey

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini kurulacak bir özel amaçlı şirket (SPV) ile Ojer Telekomünikasyon’dan (OTAŞ) devralacak kreditör bankalar, bu SPV’ye 3-4 milyar dolar tutarında yeni kredi sağlayacak. Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre SPV’ye sağlanacak yeni kredinin teminatı da Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi olacak. Ayrıca, bankalar söz konusu krediye ilişkin bir piyasa değerleme raporu hazırlarken, hisselerin bu değerleme raporunda oluşacak bedel üzerinden alınması öngörülüyor.

1) LÜBNANLILAR PARALARINI NE KADARDIR ÖDEMİYOR?

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan OTAŞ, 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almıştı. Ancak OTAŞ kredinin taksitlerini iki yıla yakın zamandır geri ödeyemiyor.

2) KİM NE KADAR BORÇ VERMİŞTİ?

OTAŞ’ın 30’a yakın bankadan aldığı kredide en büyük pay 1.5 milyar dolar ile Akbank yaklaşık 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve yaklaşık 500 milyon dolara karşılık gelen tutar ile İş Bankası’nda bulunuyor.Bu süreçte söz konusu hisseleri satmak için de görüşmeler yürüten bankalar, satış görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca, krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendirmeye aldı.

3) 3-4 MİLYAR DOLARLIK YENİ KREDİ

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, bankalar kurulacak SPV’nin sermaye ve kredi olarak nasıl fonlanacağına karar verecek. Bir kaynak bu işlemlerin üçüncü çeyrek içinde bitmesinin planlandığını kaydetti.Aynı kaynak OTAŞ’tan alınan hisselerin kurulacak SPV’ye aktarılacağını belirterek, “Bankalar daha sonra SPV’yi sermaye ya da krediyle nasıl fonlayacağına karar verecek…. Belki belli bir oranda sermaye kredi de olabilir. Yani 3-4 milyar dolarlık yeni bir kredi bu SPV’ye verilecek ve bu tutar karşılığında bankalar yüzde 55 hisseyi teminat alacak” dedi.Konu hakkında bilgi sahibi bir diğer kaynak da bankalar tarafından 3-4 milyar dolar kaynak sağlanacağını ve bunun kredinin yanı sıra sermaye kısmının olacağını söyledi.

4) SATIŞ MASADA OLMAYA DEVAM EDECEK

Kaynaklar SPV süreci sonunda nihai hedefin hisselerin satışı olduğunu belirtirken, bir kaynak “Bu süreçte çok iyi bir alıcı çıkarsa hisseler satılır… Bankalar bu hisseleri devralınca satış işlemi için de makul teklifler gelir diye düşünüyor” dedi. Kaynaklar, Türk Telekom’un değerinin geçmiş yıllardaki seviyelerine yükselmesi gerektiğini belirtirken, ilk kaynak “Türk Telekom’un bir an evvel iyileştirilip tekrar satışa sunabiliyor hale getirilmesi lazım” dedi.Satışla ilgili görüşülen Oger’in hissedarlarından Saudi Telecom’un ve Katarlı telekom şirketi Ooredoo ile görüşmelerde bir ilerleme sağlanamamıştı. Ayrıca basında yer alan haberlerde Çinli ve Avusturyalı şirketlerin de adı geçmişti Başlıca kreditör bankalardan Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın SPV aracılığıyal Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuru dün kurumun internet sitesinde yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 10:02