Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, rütbeli 6 sanık 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 er ise 7'şer kez müebbet...