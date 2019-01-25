Türk Kızılayı'nın 'Acil kan bağışı' çağrısına Şırnak'tan destek

TÜRK Kızılayı'nda kan stoklarının azaldığı açıklamasının ardından Şırnak'ta yüzlerce kişi kan bağışında bulundu.

Şırnak'ta, Türk Kızılay Derneği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Biz bitti demeden bitmez' projesi kapsamında, kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. 21-25 Ocak tarihlerinde yapılan kampanya ile Cizre'de 205, Silopi'de ise 170 ünite kan toplandı. Kan bağışının devam ettiği kent merkezinde ise kan bağışında bulunmak isteyenler Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlar, bağış yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, kan bağışı tavsiyesinde bulundu.

'GEÇMİŞ YILLARA GÖRE KAN BAĞIŞ ORANLARINDA CİDDİ ARTIŞLAR OLUYOR'

Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi’nden Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Süleyman Koç, olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Kızılayı'ndaki kan stokunun azaldığını ifade ederek, "Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı kan bağış oranlarında ciddi bir azalma söz konusu oldu. Normalde Türkiye genelindeki hastanelerde, kan merkezilerinde her gün 9 ila 10 bin kan çıkışı yapılırken bu sayı 6 bin, 7 bin üniteye kadar düştü. Ülke genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları kan bağışı ile ilgili gerekli faaliyetlerle bizlere destek oldular. Şu anda biz Şırnak il merkezinde bir kan bağış faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı’nın ‘Biz bitti demeden bitmez’ sloganı ile Türkiye’deki bütün illerde kapsamlı kan bağış faaliyetlerinde bulunarak bize destek oldular. Hedefimiz en üst düzeyde kan alıp, hastanelerde kan bekleyen kardeşlerimizin mağduriyetini gidermektir. İnsanlar kan bağışında bulunmadan önce empati kursunlar. Aynı durumda bizler de kana ihtiyaç duyabilir, bu sıkıntıyı yaşayabiliriz” dedi.

Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik de, Şırnak'ta kan bağışına yoğun ilginin olduğunu dile getirerek, "Duyarlı vatandaşlarımız bağışladıkları kan desteği ile ihtiyacı olan hastalarımıza inşallah can verecekler. Devlet hastanesi önünde özellikle ilçelerden gelen bağışçılara belediyenin bize verdiği ikram aracı ile sıcak çorba ikramında bulunduk" dedi.



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