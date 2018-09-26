Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'ne büyük onur...

Enver ALAS/ İSTANBUL, () JAPONYA tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine kayda değer hizmetleri nedeniyle Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi'ne bu yılki "Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara tarafından dernek yetkililerine verildi. Törenin sürprizi ise Türk ve Japon kadınlardan oluşan dernek korosu olurken, koronun hem Türkçe hem Japonca seslendirdiği şarkılar büyük beğeni topladı.

Japon kültürünün Türkiye'de tanıtılması ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hizmetleri nedeniyle Japonya tarafından verilen 'Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'ne, bu yıl 'Türk- Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi layık görüldü. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun Beyoğlu'ndaki eski ofis binasında, 'Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü' töreni, İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Törene, Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, Japonya Başkonsolosluğu yetkilileri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKÇE VE JAPONCA ŞARKILARI SESLENDİRDİLER

Başkonsolos Ehara, eşi Shizue Ehara ile birlikte misafirleri kapıda karşıladı. Törende Başkonsolosun eşi Shizue Eha'nın üzerine giydiği geleneksel Japon kıyafeti 'kimono' dikkat çekti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi Korosu mini bir konser verdi. Türk ve Japon kadınlarından oluşan koro, Türkçe ve Japonca söyledikleri şarkılarla salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Törende konuşan Başkonsolos Norio Ehara, Japon Dışişleri Bakanı Ödülü'nü takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ödülün Türkiye'de uzun yıllardır Türk-Japon kültürel etkileşimine köklü katkılarda bulunan Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi'ne verilmiş olması tarihi bir anlam taşımaktadır. Türk Japon Kadınları Derneği'nin tüm üyelerini yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRK İNSANININ JAPON KÜLTÜRÜNE KARŞI OLAN ANLAYIŞININ ARTMASI..."

"Japon Dışişleri Bakanı Ödülü'nün en önemli amaçlarından biri her iki ülkenin çeşitli alanlardaki faaliyetlerine destek olmaktır" diyen Başkonsolos Ehara, şöyle devam etti:

"Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi bundan 42 yıl önce 1976' yılında kurulmuş, Japonca Sumie, Kaligrafi Origami gibi Japon kültürünü içeren çeşitli alanlarda kurslar açmış ve yıllardır ders vermeye devam etmektedir. Biraz önce de törenin başında kadınlar derneği korosundan 3 parça seslendirdi. Bu gibi kurslara her yıl yaklaşık 100 kişi katılmakta olup şubenin açılışından bugüne kadar devam eden Japonca kurslarından, Japonya araştırmacıları ve tercümanlar gibi iki ülke ilişkilerine katkıda bulunan birçok değerli insan yetişmiştir. Türk Japon Kadınları Derneği İstanbul Şubesi açılışından bu yana Japonya araştırmaları yapan ve Japonca öğrenen Türk üniversite öğrencilere de burs sağlamıştır. Yine dernek konsolosluğumuz ile iş birliği yaparak çok sayıda Japon kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek ya da etkinliklere destek olarak Türk insanının Japon kültürüne karşı olan anlayışının artmasında büyük katkılarda bulunmuştur." dedi.

"TÜRK VE JAPON KADINLARI OLARAK DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN EMEK SARFEDECEĞİZ"

Törende Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi adına Türk tarafı temsilcisi Ayşe Başyiğit ve Japon tarafı temsilcisi Kazumi Yoshida Akbayrak da birer konuşma yaptı. Ayşe Başyiğit, Japonya ile Türkiye arasındaki kültür etkileşimi ve dostluğun gelişmesine verdikleri katkılar nedeniyle ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazumi Yoshida Akbayrak da derneği 40 yıldan fazla faaliyet gösterdiğini belirterek, "40 yılı aşkın süre çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyerek iki ülkenin kadınları arasında dostluk köprüsü kurmaya çalıştık. Zaman zaman üye sayısında dalgalanma yaşansa bile şu an 150 üyeye sahip bir cemiyet haline geldik. Bu dostluk ateşini gelecek nesillere aktarmayı kendimize misyon olarak görüyoruz. Yaşadığımız 21. yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar yaşanmaktadır. Devletlerin birbirini anlama ve dostlukların geliştirilmesini halk seviyesinde gerçekleştirilmesinin önemi bundan sonra daha da artacaktır. Biz bu şerefi kalbimizde taşıyarak Türk ve Japon kadınları olarak el ele dünya barışına az da olsa katkıda bulunmak için emek sarf etmeye devam edeceğiz.

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